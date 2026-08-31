Актер Рэнди Куэйд раскритиковал Энн Хэтэуэй за роль в сиквеле «Дней грома»

Рэнди Куэйд, сыгравший владельца гоночной команды Тима Деленда в «Днях грома» 1990 года, раскритиковал кастинг Энн Хэтэуэй в готовящемся сиквеле фильма. По мнению актера, главную женскую роль вновь должна была исполнить Николь Кидман, сыгравшая Клер Льюики в оригинале. Об этом сообщило издание Deadline.
Куэйд высказался о кастинге после того, как стало известно, что Хэтэуэй присоединится к Тому Крузу в «Днях грома-2». В одном из постов он заявил, что возвращение Кидман сделало бы продолжение более привлекательным для зрителей. В другом Куэйд назвал Хэтэуэй «ужасным выбором» и связал свою критику с ее политическими взглядами и беременностью. Актриса сейчас ждет третьего ребенка.
При этом незадолго до этого Куэйд, похоже, намекнул на собственное возвращение в фильм. «Том Круз только что мне позвонил. Мы снимаем „Дни грома-2“!» — сказал актер. Представители Paramount пока не подтвердили, вернется ли его персонаж в сиквеле.
Оригинальные «Дни грома» вышли в 1990 году. Том Круз сыграл гонщика NASCAR Коула Трикла, а Николь Кидман — врача Клер Льюики, с которой у героя складываются романтические отношения. На момент съемок фильма Круз и Кидман были женаты, вместе они также снялись в «Далекой стране» и «С широко закрытыми глазами».
Энн Хэтэуэй сыграет в сиквеле одну из ключевых ролей: по предварительной информации, ее героиня будет владелицей гоночной команды и инженером. Режиссером станет Джонатан Левин, сценарий написал Уилл Стейплз. Круз выступит продюсером вместе с Джерри Брукхаймером и Томми Харпером.
«Дни грома-2» выйдут в кинотеатрах 2 июня 2028 года. Фильм покажут в том числе в формате IMAX.