Актер Рэнди Куэйд раскритиковал Энн Хэтэуэй за роль в сиквеле «Дней грома»

Куэйд высказался о кастинге после того, как стало известно, что Хэтэуэй присоединится к Тому Крузу в «Днях грома-2». В одном из постов он заявил, что возвращение Кидман сделало бы продолжение более привлекательным для зрителей. В другом Куэйд назвал Хэтэуэй «ужасным выбором» и связал свою критику с ее политическими взглядами и беременностью. Актриса сейчас ждет третьего ребенка.