До конца года на Москве-реке появятся три новых причала

Кроме того, до конца года планируется запуск еще 8 новых электросудов «Москва 1.0», построенных в столице. Первые такие суда спустили на воду в мае 2026 года. Внутри них — USB-зарядки, бесплатный вайфай, площадки для перевозки велосипедов.