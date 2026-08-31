До конца года на Москве-реке появятся три новых причала

В Москве расширят маршруты регулярных электросудов. До конца года на Москве-реке заработают три новых причала. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Собянин.
На третьем маршруте откроют причал «Красные Холмы», на четвертом — «Новодевичьи пруды» и «Воробьевская набережная».
Кроме того, до конца года планируется запуск еще 8 новых электросудов «Москва 1.0», построенных в столице. Первые такие суда спустили на воду в мае 2026 года. Внутри них — USB-зарядки, бесплатный вайфай, площадки для перевозки велосипедов.
Собянин говорил, что к 2030 году в центральной части Москвы-реки не должно остаться кораблей на дизельном топливе, а к 2035-му вся река должна пользоваться только электросудами.
Регулярное движение электросудов по Москве-реке началось в 2023 году. Сейчас в городе действуют четыре маршрута и 25 причалов.