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Трек «Britney» от Obladaet появился в сериале, который спродюсировал 50 Cent

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: @obladaet

Трек «Britney» российского рэпера Obladaet появился в сериале «Fightland», который спродюсировал 50 Cent.

Он звучит в пятом эпизоде проекта. «Мой трек купил 50 cent
Круг замкнулся», — написал Obladaet в своем телеграм-канале.

Источник: «Fightland»

Это уже не первая композиция Obladaet, которая звучит в зарубежном сериале. Ранее его трек «Mutant» попадал в сандтрек сериала «Ака» от Netfliх (2023).

Сериал «Fightland» рассказывает о бывшем чемпионе по боксу, который после выхода из тюрьмы возвращается в Лондон, чтобы отомстить за убийство брата. Премьера состоялась 27 августа на каналах Sky Atlantic и Starz. Исполнительным продюссером выступил 50 Cent. В числе шоураннеров — Дэмион Македон, Рафаэль Джексон-младший, Дэниэл Фажемисен-Дункан и Марлон Сми.

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