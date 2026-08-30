Трек «Britney» от Obladaet появился в сериале, который спродюсировал 50 Cent

Трек «Britney» российского рэпера Obladaet появился в сериале «Fightland», который спродюсировал 50 Cent.
Он звучит в пятом эпизоде проекта. «Мой трек купил 50 cent
Круг замкнулся», — написал Obladaet в своем телеграм-канале.
Источник: «Fightland»
Это уже не первая композиция Obladaet, которая звучит в зарубежном сериале. Ранее его трек «Mutant» попадал в сандтрек сериала «Ака» от Netfliх (2023).
Сериал «Fightland» рассказывает о бывшем чемпионе по боксу, который после выхода из тюрьмы возвращается в Лондон, чтобы отомстить за убийство брата. Премьера состоялась 27 августа на каналах Sky Atlantic и Starz. Исполнительным продюссером выступил 50 Cent. В числе шоураннеров — Дэмион Македон, Рафаэль Джексон-младший, Дэниэл Фажемисен-Дункан и Марлон Сми.