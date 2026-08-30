В Волгограде открыли сквер и памятник Станиславу Говорухину

В центре Волгограда открыли сквер, посвященный режиссеру Станиславу Говорухину, сообщает пресс-служба администрации города.



Сквер проходит от улицы Комсомольской до Аллеи Героев. В нем есть скульптура режиссера в полный рост. Вокруг нее проходит кинолента с кадрами из его фильмов. Кроме того, рядом установлена стела с цифровым экраном, на котором транслируются видеоматериалы о творчестве режиссера. Открытие посетили председатель Госдумы Вячеслав Володин, который возглавил оргкомитет по увековечению памяти Станислава Говорухина, и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.



Говорухин родился в 1936 году в городе Березники в Пермском крае. Окончил режиссерский факультет ВГИКа.



Среди его работ — «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок» и другие картины. Умер в 2018 году в возрасте 82 лет.