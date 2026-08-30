Сумку с оленьим рогом и электронную мухобойку забыли пассажиры транспорта Москвы этим летом

Сумку с оленьим рогом, электронную мухобойку и барабанные установки забыли пассажиры транспорта Москвы этим летом. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городского департамента транспорта.



«За это лето на складах забытых вещей также оказались: головные уборы, музыкальные инструменты (скрипки, гитары, электронные барабанные установки), фигурки народных промыслов, картины, набор линз цветных, сумка с рогом оленя, портсигар, электронная мухобойка», — рассказали в пресс-службе.



При этом за сезон пассажиры чаще всего забывали в транспорте зонты. Их на складах насчитывается более 2500.



Сейчас в Москве работают три склада на станциях «Черкизовская», «Котельники» и «Деловой Центр». На них передают вещи, найденные в метро, в вагонах поездов, а также в автобусах, трамваях, МЦК, МЦД, на речных вокзалах, речном транспорте и на причалах.