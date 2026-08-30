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Сумку с оленьим рогом и электронную мухобойку забыли пассажиры транспорта Москвы этим летом

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Департамент транспорта Москвы

Сумку с оленьим рогом, электронную мухобойку и барабанные установки забыли пассажиры транспорта Москвы этим летом. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городского департамента транспорта.

«За это лето на складах забытых вещей также оказались: головные уборы, музыкальные инструменты (скрипки, гитары, электронные барабанные установки), фигурки народных промыслов, картины, набор линз цветных, сумка с рогом оленя, портсигар, электронная мухобойка», — рассказали в пресс-службе.

При этом за сезон пассажиры чаще всего забывали в транспорте зонты. Их на складах насчитывается более 2500.

Сейчас в Москве работают три склада на станциях «Черкизовская», «Котельники» и «Деловой Центр». На них передают вещи, найденные в метро, в вагонах поездов, а также в автобусах, трамваях, МЦК, МЦД, на речных вокзалах, речном транспорте и на причалах.

«Склады забытых вещей работают в метро уже более 70 лет и по-прежнему помогают пассажирам возвращать найденные вещи их владельцам. Этим летом поступило более 20 тыс. находок. Чаще всего с Большой кольцевой, Таганско-Краснопресненской и Арбатско-Покровской линий», — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«За три месяца лета более четырех тысяч вещей вернули их владельцам. За остальными предметами пассажиры все еще могут прийти», — добавили в пресс-службе.

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