Лайв-экшн-сериал по «Гаргульям» отменен

Игровой сериал по «Гаргульям» для Disney+ больше не находится в разработке. Об этом в интервью ComicsOnline сообщил создатель оригинального мультсериала Грег Уайсман.
Разработкой должна была заняться Atomic Monster — продюсерская компания режиссера «Заклятия» и «Астрала» Джеймса Вана.
«У Atomic Monster была лицензия на разработку игровой версии „Гаргулий“ для Disney+, но проект закрыт», — сказал Уайсман. Он добавил, что ничего не знает о возможном анимационном возвращении франшизы. Других планов по созданию игровой адаптации сейчас нет.
О работе над сериалом стало известно в октябре 2023 года. Сценаристом и шоураннером проекта должен был стать Гэри Доберман («Оно», «Проклятие Аннабель-3»), а исполнительным продюсером — Джеймс Ван.
Оригинальные «Гаргульи» выходили с 1994 по 1997 год. Мультсериал рассказывает о клане древних воинов, которых в Средневековье заколдовали и превратили в камень. Тысячу лет спустя они пробудились в современном Нью-Йорке.