Лайв-экшн-сериал по «Гаргульям» отменен

«У Atomic Monster была лицензия на разработку игровой версии „Гаргулий“ для Disney+, но проект закрыт», — сказал Уайсман. Он добавил, что ничего не знает о возможном анимационном возвращении франшизы. Других планов по созданию игровой адаптации сейчас нет.