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Лайв-экшн-сериал по «Гаргульям» отменен

Афиша Daily
1 мин на чтение
Изображение: Disney Television Animation

Игровой сериал по «Гаргульям» для Disney+ больше не находится в разработке. Об этом в интервью ComicsOnline сообщил создатель оригинального мультсериала Грег Уайсман.

Разработкой должна была заняться Atomic Monster — продюсерская компания режиссера «Заклятия» и «Астрала» Джеймса Вана.

«У Atomic Monster была лицензия на разработку игровой версии „Гаргулий“ для Disney+, но проект закрыт», — сказал Уайсман. Он добавил, что ничего не знает о возможном анимационном возвращении франшизы. Других планов по созданию игровой адаптации сейчас нет.

О работе над сериалом стало известно в октябре 2023 года. Сценаристом и шоураннером проекта должен был стать Гэри Доберман («Оно», «Проклятие Аннабель-3»), а исполнительным продюсером — Джеймс Ван.

Оригинальные «Гаргульи» выходили с 1994 по 1997 год. Мультсериал рассказывает о клане древних воинов, которых в Средневековье заколдовали и превратили в камень. Тысячу лет спустя они пробудились в современном Нью-Йорке.

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