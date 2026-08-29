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В Австралии легализовали эвтаназию

Афиша Daily
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Фото: Hiroshi Tsubono/Unsplash

Парламент Северной территории Австралии одобрил закон об эвтаназии. Она стала легальной во всех штатах и территориях страны, сообщает телеканал ABC.

Процедура разрешена будет только неизлечимо больным пациентам, которым осталось жить не более 12 месяцев. При этом врачам запрещено первыми предлагать это решение — запрос должен исходить только от пациента.

«Сегодня вечером мы исправили величайшую несправедливость, проведя эту важную реформу для жителей территории», — прокомментировала глава правительства Северной территории Лия Финоккьяро. Северная территория вернула эвтаназию спустя 30 лет после федерального запрета 1997 года.

Эвтаназия полностью или частично разрешена более чем в 10 странах мира, включая Нидерланды, Бельгию, Канаду, Испанию, Новую Зеландию и все штаты Австралии. В этих государствах неизлечимо больные люди могут добровольно и легально уйти из жизни с помощью врачей. В России же подобная практика полностью запрещена законом «Об основах охраны здоровья граждан» и приравнивается к убийству. При этом добровольный уход из жизни для неизлечимо больных людей по состоянию на 2024 год поддерживали 49% россиян.

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