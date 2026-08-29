В Австралии легализовали эвтаназию

Эвтаназия полностью или частично разрешена более чем в 10 странах мира, включая Нидерланды, Бельгию, Канаду, Испанию, Новую Зеландию и все штаты Австралии. В этих государствах неизлечимо больные люди могут добровольно и легально уйти из жизни с помощью врачей. В России же подобная практика полностью запрещена законом «Об основах охраны здоровья граждан» и приравнивается к убийству. При этом добровольный уход из жизни для неизлечимо больных людей по состоянию на 2024 год поддерживали 49% россиян.