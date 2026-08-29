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Хелен Миррен в роли писательницы в трейлере «Последнего убийства мистера Рипли»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Head Gear Films

Кинокомпания Bleecker Street представила трейлер фильма «Последнее убийство мистера Рипли». Премьера состоится 23 октября.

Главную роль в ленте исполнила Хелен Миррен. Она сыграла писательницу Патрицию Хайсмит — автора знаменитого триллера «Талантливый мистер Рипли». По сюжету к ней приезжает литературный агент, который хочет, чтобы она написала еще один роман. Но героиня не соглашается и настаивает, чтобы идею для убийства придумал сам агент.

Видео: Bleecker Street

Режиссером ленты стал Антон Корбейн («Самый опасный человек»). В картине также снялись Оливия Кук («Звук металла»), Олден Эренрайк («Оппенгеймер»), Джульет Стивенсон («Играй как Бекхэм») и другие.

В 2025 году Миррен сыграла в детективном сериале «Клуб убийств по четвергам» — экранизации романа Ричарда Османа. В центре сюжета проекта — четверка пенсионеров с уникальным профессиональным опытом, которую объединил праздный интерес к старым преступлениям. Когда на пороге их дома престарелых происходит настоящее убийство, их развлечение превращается в настоящее расследование. В проекте также снялись Пирс Броснан, Бен Кингсли и Селия Имри.

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