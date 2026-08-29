Хелен Миррен в роли писательницы в трейлере «Последнего убийства мистера Рипли»

Главную роль в ленте исполнила Хелен Миррен. Она сыграла писательницу Патрицию Хайсмит — автора знаменитого триллера «Талантливый мистер Рипли». По сюжету к ней приезжает литературный агент, который хочет, чтобы она написала еще один роман. Но героиня не соглашается и настаивает, чтобы идею для убийства придумал сам агент.