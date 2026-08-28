Режиссер М.Найт Шьямалан запустил ютуб-канал

Режиссер подчеркнул, что ему необходимо разрешить себе не быть отличным, позволить себе делать все не так, как он считает нужным. «После 30 лет создания фильмов я хочу немного разрушить стигмы, которые есть у меня в голове или в головах кого-то еще», — поделился Шьямалан.