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Режиссер М.Найт Шьямалан запустил ютуб-канал

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: M. Night Shyamalan/YouTube

Американский режиссер М.Найт Шьямалан запустил ютуб-канал. Он опубликовал на нем первое видео и пообещал, что следующий ролик появится на канале уже 30 августа, в воскресенье.

Шьямалан поделился, что видит в ютуб-канале «возможность рефлексировать и узнавать друг друга, углубить отношения» с публикой. «Вероятно, это главное, о чем я думаю», — отметил кинематографист.

Он добавил, что побаивается становиться ютубером. «Мне страшно. А когда мне страшно, обычно я чувствую, что делаю нечто правильное и расту», — признался Шьямалан.

Режиссер подчеркнул, что ему необходимо разрешить себе не быть отличным, позволить себе делать все не так, как он считает нужным. «После 30 лет создания фильмов я хочу немного разрушить стигмы, которые есть у меня в голове или в головах кого-то еще», — поделился Шьямалан.

Он отметил, что записывает первый ролик на ютуб на лавочке у своего офиса, которую ему подарили коллеги. Шьямалан приходит посидеть на ней, когда чувствует себя хорошо и когда ему нужно подумать. С лавочки он видит дерево, которое посадил в честь умершего отца.

«Так что я не знаю, что это будет, что я буду вам показывать и что вы будете показывать мне, но радость здесь в том, чтобы зайти на территорию неизвестного. Мы сделаем это вместе. Надеюсь, вам понравится и вы останетесь со мной», — сказал он.
 

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