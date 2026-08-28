Режиссер М. Найт Шьямалан запустил ютуб-канал

«Так что я не знаю, что это будет, что я буду вам показывать и что вы будете показывать мне, но радость здесь в том, чтобы зайти на территорию неизвестного. Мы сделаем это вместе. Надеюсь, вам понравится и вы останетесь со мной», — сказал он.

