В 26 регионах России предусмотрены выплаты за долгий брак

В 26 регионах России власти поощряют людей, живущих в долгом браке. Для них предусмотрены выплаты, сообщило РИА «Новости».
Супруги, которые провели вместе более полувека, получают деньги в Москве, Петербурге, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Калининградской, Калужской, Кировской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях.
На выплаты могут претендовать жители Приморского, Ставропольского, Хабаровского краев, Республик Коми и Удмуртия, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В Татарстане и Камчатском крае поддержку получают только столичные пары — из Казани и Петропавловска-Камчатского.
В Москве супруги получают 29,6 тыс. рублей после 50-летнего юбилея, 37 тыс. - после 55-летнего, 44,4 тыс. - после 70-летнего. В Петербурге - 50 тыс., 70 тыс. и 75 тыс. рублей соответственно.
Жителям Челябинска обещаны 50 тыс. рублей за 50 лет совместной жизни, 100 тыс. - за 60 лет, и 150 тыс. - за 70 лет. В Ставропольском крае выплата за 50, 55, 60, 65, 70 и 75 лет брака одинаковая и составляет 100 тыс.