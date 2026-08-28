В 26 регионах России предусмотрены выплаты за долгий брак

Жителям Челябинска обещаны 50 тыс. рублей за 50 лет совместной жизни, 100 тыс. - за 60 лет, и 150 тыс. - за 70 лет. В Ставропольском крае выплата за 50, 55, 60, 65, 70 и 75 лет брака одинаковая и составляет 100 тыс.