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Сериал «Манифест» получит спин-офф. Он выйдет на Netflix под названеим «Прибывшие»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Netflix

Научно-фантастический сериал «Манифест» получит спин-офф под названием «Прибывшие: Новая загадка манифеста». Его выпустит стриминговый сервис Netflix, сообщил The Hollywood Reporter.

Действие нового шоу развернется во вселенной оригинального проекта, завершившегося три года назад. В центре «Прибывших» будут незнакомые пока зрителям герои.

По сюжету, самолет совершит аварийную посадку в Денвере. Его пассажиры обнаружат по приземлении, что не помнят, кто они, откуда прибыли и зачем. Молодому соцработнику и начинающему агенту Министерства внутренней безопасности предстоит объединиться с прибывшими и предотвратить катастрофу, которая угрожает человечеству.

Авторами сериала будут Джефф Рейк, Маргарет Исли и Лаура Путни. Они станут создателями и шоураннерами проекта, а также продюсерами. Среди других продюсеров — Роберт Земекис, Джек Рапке из Сompari Entertainment, Лен Голдштейн из Tall Baby Productions и Жаклин Левайн.

«В мире „Манифеста“ еще много историй, которые можно рассказать. Представить фанатам совершенно новую загадку из этого мира — за гранью моих самых смелых фантазий. соавторы и шоураннеры „Прибывших“ Лора Путни и Маргарет Исли были моими надежными коллегами более 10 лет. Их вклад в „Манифест“ невозможно переоценить. Для меня было очевидным решением сделать их моими партнерами в спин-оффе», — поделился Рейк.

Он подчеркнул, что вместе кинематографисты «поставили перед собой задачу создать нечто смелое, неожиданное, глубоко человечное и наполненное такими важными идеями, которые будут обсуждаться еще долго после окончания сериала».

Разработкой шоу займется студия Warner Bros. Television, работавшая также над «Манифестом». Когда «Прибывшие» выйдут на Netflix, пока не уточняется.

Сериал «Манифест» выходил на телеканале NBC в течение трех сезонов с 2018 по 2021 год. NBC отменил сериал в тот момент, когда первые два сезона начали транслировать на Netflix. После этого стриминго заказал четвертый и заключительный сезон. Он состоял из двух частей по 10 эпизодов, которые вышли в 2022 и 2023 годах.

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