Сериал «Манифест» получит спин-офф. Он выйдет на Netflix под названеим «Прибывшие»

Сериал «Манифест» выходил на телеканале NBC в течение трех сезонов с 2018 по 2021 год. NBC отменил сериал в тот момент, когда первые два сезона начали транслировать на Netflix. После этого стриминго заказал четвертый и заключительный сезон. Он состоял из двух частей по 10 эпизодов, которые вышли в 2022 и 2023 годах.