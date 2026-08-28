В Петербурге представят книгу «Нулевые. Подлинная история российского кино» Марии Кувшиновой

Для Марии Кувшиновой «Нулевые. Подлинная история российского кино» — уже не первая книга. Ранее она выпустила издания «Новый договор. Кино и зритель после ИИ», «Александр Миндадзе: от советского к пост-постсоветскому», «Балабанов» и «Кино как визуальный код». Вход на презентацию новой книги автора будет бесплатным по регистрации.