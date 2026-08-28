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В Петербурге представят книгу «Нулевые. Подлинная история российского кино» Марии Кувшиновой

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Alex Litvin/Unsplash

11 сентября в петербургской Новой Голландии пройдет презентация книги «Нулевые. Подлинная история российского кино» Марии Кувшиновой. Модератором мероприятия будет автор «Афиши Daily» Василий Говердовский.

Мероприятие запланировано на 19:30. Оно состоится в Летнем театре. На нем кинокритик Мария Кувшинова обсудит, какой получилась книга. Издание основано на цикле встреч, прошедших осенью 2025 года.

В «Сообществе» год назад состоялись кинопоказы российских фильмов 2000-х годов. Гости живо и эмоционально обменялись мнениями о таких картинах как «Питер FM», «Гитлер капут!» и «Груз 200».

Для Марии Кувшиновой «Нулевые. Подлинная история российского кино» — уже не первая книга. Ранее она выпустила издания «Новый договор. Кино и зритель после ИИ», «Александр Миндадзе: от советского к пост-постсоветскому», «Балабанов» и «Кино как визуальный код». Вход на презентацию новой книги автора будет бесплатным по регистрации. 

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