В Петербурге представят книгу «Нулевые. Подлинная история российского кино» Марии Кувшиновой

11 сентября в петербургской Новой Голландии пройдет презентация книги «Нулевые. Подлинная история российского кино» Марии Кувшиновой. Модератором мероприятия будет автор «Афиши Daily» Василий Говердовский.
Мероприятие запланировано на 19:30. Оно состоится в Летнем театре. На нем кинокритик Мария Кувшинова обсудит, какой получилась книга. Издание основано на цикле встреч, прошедших осенью 2025 года.
В «Сообществе» год назад состоялись кинопоказы российских фильмов 2000-х годов. Гости живо и эмоционально обменялись мнениями о таких картинах как «Питер FM», «Гитлер капут!» и «Груз 200».
Для Марии Кувшиновой «Нулевые. Подлинная история российского кино» — уже не первая книга. Ранее она выпустила издания «Новый договор. Кино и зритель после ИИ», «Александр Миндадзе: от советского к пост-постсоветскому», «Балабанов» и «Кино как визуальный код». Вход на презентацию новой книги автора будет бесплатным по регистрации.