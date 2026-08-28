Стало известно, как будет выглядеть новое здание Краевого музыкального театра в Хабаровске

«Концепция трактует здание как архитектурную форму, рожденную движением воды, ветра и звука, объединяя три мотива: реку Амур, музыкальную волну и природный ландшафт Дальнего Востока. Пластика фасадов напоминает речной изгиб или раковину, раскрытую в сторону городской площади. Фасад становится не нейтральной оболочкой, а визуальной партитурой, где горизонтальные ламели, стеклянные просветы, свет фойе и озелененные террасы складываются в единое произведение», — рассказала Андреева Елена, главный архитектор проекта.



Здание Краевого академического музыкального театра построили в 1977 году по проекту, выполненному М.А. Шейнфейном в ЦНИИЭП Бориса Мезенцева. В 2024 году оно сгорело в результате пожара. Театр после этого работает на других переданных ему объектах и играет спектакли в городских ДК. Городские власти решили построить новое здание на месте утраченного объекта.