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Стало известно, как будет выглядеть новое здание Краевого музыкального театра в Хабаровске

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: «МВ-Проект»

Архитектурное бюро «МВ-Проект» выиграло конкурс Минстроя Хабаровского края на возведение фасадов Краевого академического музыкального театра. Об этом написал проект Archi.ru.

Главный акцент будущего фасада — волнообразная оболочка, вдохновленная водами Амура. Новый театр вместит большой зрительный зал на 1050 мест, малый зал на 300 мест, зал малой сцены с телескопической трибуной, репетиционные и складские помещения, мастерские, а также ресторан и подземный паркинг.

© Иллюстрация: «МВ-Проект»

«Концепция трактует здание как архитектурную форму, рожденную движением воды, ветра и звука, объединяя три мотива: реку Амур, музыкальную волну и природный ландшафт Дальнего Востока. Пластика фасадов напоминает речной изгиб или раковину, раскрытую в сторону городской площади. Фасад становится не нейтральной оболочкой, а визуальной партитурой, где горизонтальные ламели, стеклянные просветы, свет фойе и озелененные террасы складываются в единое произведение», — рассказала Андреева Елена, главный архитектор проекта.

Здание Краевого академического музыкального театра построили в 1977 году по проекту, выполненному М.А. Шейнфейном в ЦНИИЭП Бориса Мезенцева. В 2024 году оно сгорело в результате пожара. Театр после этого работает на других переданных ему объектах и играет спектакли в городских ДК. Городские власти решили построить новое здание на месте утраченного объекта.

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