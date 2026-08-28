В Киностудии Горького покажут фильм «Приключения желтого чемоданчика»

Картина рассказывает о Докторе с волшебным желтым чемоданчиком, содержимое которого лечит не только простуду и грипп, но также грусть, одиночество, трусость и робость. Петя — мальчик-затворник, который боится других ребят. Когда его родители решают обратиться к Доктору, волшебный чемоданчик похищают. Однако в результате череды приключений Петя не только помогает Доктору, но и находит верных друзей.