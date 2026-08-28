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В Киностудии Горького покажут фильм «Приключения желтого чемоданчика»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: «Приключения желтого чемоданчика»

31 августа Киностудия Горького проведет специальный показ семейной комедии «Приключения желтого чемоданчика». Он состоится в зале «Горький Холл». Вход бесплатный по предварительной регистрации.

Фильм вышел в широкий прокат 23 апреля 2026 года. Он снят на основе повести Софьи Прокофьевой. Производством проекта занималась Киностудия Горького совместно с «Кинокомпанией братьев Андреасян».

Режиссер картины — Денис Гуляр («Манюня», «Манюня в кино» и «Манюня: День рождения Ба»). В числе актеров Павел Прилучный, Олег Комаров, Людмила Артемьева, Любава Долински, Феодор Кирсанов, Дмитрий Орлов, Никита Тарасов, Александр Яцко, Антон Эльдаров, Александр Головин, Янина Студилина, Дарья Свистунова, Полина Чалая, Оливье Сиу и другие.

Картина рассказывает о Докторе с волшебным желтым чемоданчиком, содержимое которого лечит не только простуду и грипп, но также грусть, одиночество, трусость и робость. Петя — мальчик-затворник, который боится других ребят. Когда его родители решают обратиться к Доктору, волшебный чемоданчик похищают. Однако в результате череды приключений Петя не только помогает Доктору, но и находит верных друзей.

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