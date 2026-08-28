«Живой Журнал» и «Кион Строки» провели паблик-ток ко Дню российского кино

Одним из ключевых стал вопрос о том, должен ли сценарист сверяться с каждой главой романа или литературный источник — лишь повод для вдохновения. «Ни одну историю невозможно достоверно перенести на экран. У каждого человека свое представление о героях и мирах, и экранизация показывает лишь одну из версий этих фантазий. Когда мы приступаем к работе, то не пытаемся копировать книгу, а ищем в ней тему, которая волнует лично нас, — именно так рождается авторское высказывание. Сценарий — вот наше произведение, а книга — лишь отправная точка в этом сложном, но очень интересном пути», — сказали , сценаристы и режиссеры Федор и Никита Кравчуки.