«Живой Журнал» и «Кион Строки» провели паблик-ток ко Дню российского кино

27 августа 2026 года, в День российского кино, прошла дискуссия «Что первично — книга или фильм?». Организаторами выступили платформа «Живой Журнал» (входит в медиахолдинг Rambler& Co) и цифровой сервис «Кион Строки» (входит в медиахолдинг ON Медиа).
Участники паблик-тока рассуждали о границах авторского замысла, праве режиссера на интерпретацию и о том, как меняется восприятие текста после знакомства с его экранной версией.
В дискуссии приняли участие управляющий директор «Живого Журнала» Дмитрий Чистов, директор по развитию «Кион Строк» Татьяна Соловьева, а также режиссеры и сценаристы Федор и Никита Кравчуки. Модератором выступил Трифон Бебутов, редакционный директор «Афиши Daily», генеральный продюсер Dreamcast и программный директор фестиваля «Новое движение».
«Во всем мире говорят о кризисе новых сюжетов и сценариев и вынужденному обращению кино к классике. Но стоит помнить, что экранизации стали возникать почти сразу, как появился кинематограф. Со временем происходит переосмысление истории, формируются новые взгляды и иные прочтения произведений, которые и находят отражение в современном кинематографе. При этом полная достоверность принципиально невозможна, потому что кино — другой язык взаимодействия с человеком», — отметил редакционный директор «Афиши Daily» Трифон Бебутов.
«ЖЖ — место для искреннего самовыражения и сообществ по интересам. Большие тексты всегда актуальны, и наши авторы готовы формулировать смыслы и глубокий контент. Статистика „Живого Журнала“ подтверждает, что развернутая мысль сейчас востребована как никогда», — сказал управляющий директор «Живого Журнала» Дмитрий Чистов.
Отдельный блок дискуссии был посвящен роли современных медиа в создании сообществ вокруг экранизаций. «Экранизация — это всегда иное произведение и другие смыслы. Кинематограф дает большую аудиторию, возможность поговорить о литературе и вернуться к первоисточнику. Мы создаем пространство для такого диалога и верим, что это поможет рождаться новым идеям и проектам», — указала директор по развитию книжного сервиса «Кион Строки» Татьяна Соловьева.
Одним из ключевых стал вопрос о том, должен ли сценарист сверяться с каждой главой романа или литературный источник — лишь повод для вдохновения. «Ни одну историю невозможно достоверно перенести на экран. У каждого человека свое представление о героях и мирах, и экранизация показывает лишь одну из версий этих фантазий. Когда мы приступаем к работе, то не пытаемся копировать книгу, а ищем в ней тему, которая волнует лично нас, — именно так рождается авторское высказывание. Сценарий — вот наше произведение, а книга — лишь отправная точка в этом сложном, но очень интересном пути», — сказали , сценаристы и режиссеры Федор и Никита Кравчуки.
Кульминацией паблик-тока стал анонс совместного хешмоба площадок. Организаторы предложили всем желающим написать в ЖЖ рецензию на фильм, снятый по мотивам литературного произведения, или о книге, ставшей основной для экранизации, и отметить тегом #КИНОМЕЖДУСТРОК. Срок написания и публикации постов — с 27 августа по 13 октября 2026 года. Авторов лучших текстов наградят призами, а их работы опубликуют на портале «Рамблер» и в разделе «Медиа» сервиса «Кион Строки».