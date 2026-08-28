Фиби Дайневор и Джозеф Гордон-Левитт присоединяются к жуткому ретриту в тизере «Маятника»

По сюжету, Патрик и Эбигейл уезжают на ретрит в Нью-Мексико. Они надеются, что поездка поможет им восстановиться после травмирующего события. Патрик готов на все, чтобы помочь жене, но, когда та попадает под обаяние ведущей ретрита, мужчина начинает беспокоиться.