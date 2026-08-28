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Фиби Дайневор и Джозеф Гордон-Левитт присоединяются к жуткому ретриту в тизере «Маятника»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Vertical/YouTube

На ютуб-канале Vertical опубликовали тизер фильма «Маятник» («Pendulum»), в котором главные роли исполнили Джозеф Гордон-Левитт («500 дней лета») и Фиби Дайневор («Бриджертоны»).

Ленту снял режиссер и сценарист Марк Хейман, работавший над триллером «Черный лебедь». Его новая работа — также триллер, рассказывающий про жуткое столкновение пары супругов с неведомым во время якобы исцеляющего душевные раны ретрита. 

Видео: Vertical/YouTube

По сюжету, Патрик и Эбигейл уезжают на ретрит в Нью-Мексико. Они надеются, что поездка поможет им восстановиться после травмирующего события. Патрик готов на все, чтобы помочь жене, но, когда та попадает под обаяние ведущей ретрита, мужчина начинает беспокоиться.

По мере развития события супруги сталкиваются с нарастающей паранойей и встают перед вопросом: действительно ли духовные практики помогают людям. Ужасающая правда о происходящем вокруг, как отмечает синопсис, грозит поглотить героев.

В актерский состав картины вошли, помимо Дайневор и Гордона-Левитта, Джеки Уивер, Норман Ридус, Анна Дивер Смит, Ребека Уиггинс, Джастин Пич, Джена Мэлоун. Премьера фильма в зарубежном кинопрокате запланирована на 1 января.

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