1 октября в российский прокат выйдет фильм «Сделано в Милане: история Армани и итальянской моды»

1 октября кинокомпания «Пионер» выпустит в российский прокат документальный фильм лауреата премии «Эмми» Джона Маджо «Сделано в Милане: история Армани и итальянской моды» (Armani and the Birth of Italian Fashion).
В центре картины — первое и последнее экранное интервью Джорджо Армани, который рассказывает о своей жизни, создании собственного модного дома и превращении Милана в одну из главных модных столиц мира. Вместе с ним историю итальянской моды вспоминают Санто Версаче, Том Форд, Шэрон Стоун, Фрэнсис Макдорманд, Хелен Миррен, Лорен Хаттон и Сэмюэл Л. Джексон.
Картина стала масштабной панорамой итальянской моды — от ее рождения в 1970-е годы до мирового триумфа в 1980-е и 1990-е. Armani, Versace, Gucci, Valentino, Missoni, Zegna, Ferragamo, Dolce & Gabbana и Prada становятся героями документальной саги о таланте и амбициях, семейных династиях, взлетах, трагедиях и соперничестве.
Режиссер Джон Маджо — лауреат премии «Эмми» за документальный фильм HBO «Паника: нерассказанная история финансового кризиса 2008 года». Он также снял картину «Выбор оружия: вдохновлено Гордоном Парксом», посвященную наследию американского фотографа, писателя и режиссера Гордона Паркса.
Исполнительным продюсером и соавтором сценария выступил Джузеппе Педерсоли. Продюсером и соавтором сценария стал Алан Фридман, ранее работавший над документальным фильмом Netflix «Мой путь: взлет и падение Сильвио Берлускони». Монтаж картины выполнил Марко Сполетини — многолетний соавтор режиссера Маттео Гарроне. Оператором выступил Федерико Теолди.