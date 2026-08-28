1 октября в российский прокат выйдет фильм «Сделано в Милане: история Армани и итальянской моды»

В центре картины — первое и последнее экранное интервью Джорджо Армани, который рассказывает о своей жизни, создании собственного модного дома и превращении Милана в одну из главных модных столиц мира. Вместе с ним историю итальянской моды вспоминают Санто Версаче, Том Форд, Шэрон Стоун, Фрэнсис Макдорманд, Хелен Миррен, Лорен Хаттон и Сэмюэл Л. Джексон.