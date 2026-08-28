В «Останкино» появится новый спортивный кластер

На территории многофункционального спортивного кластера появятся крытые площадки, фитнес-зал и инфраструктура для занятий на открытом воздухе. Для жителей организуют бесплатные возможности для бега и силовых тренировок, а зимой в парке будет работать лыжня. Открыть новый комплекс планируется к 2028 году.