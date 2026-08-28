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В «Останкино» появится новый спортивный кластер

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: ВДНХ

В парке «Останкино» на месте устаревших объектов создадут современное пространство для спорта. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе ВДНХ.

На территории многофункционального спортивного кластера появятся крытые площадки, фитнес-зал и инфраструктура для занятий на открытом воздухе. Для жителей организуют бесплатные возможности для бега и силовых тренировок, а зимой в парке будет работать лыжня. Открыть новый комплекс планируется к 2028 году.

© Фото: ВДНХ

В комплексе также появятся крытые поля для мини-футбола, площадки для бадминтона, пиклбола, падела и других ракеточных видов спорта, фитнес-зал. Для детей — круглогодичная футбольная школа.

Территорию вокруг благоустроят. Еще одна часть проекта — современные круглогодичные бесплатные раздевалки и душевые. Ими смогут пользоваться бегуны, лыжники и другие посетители открытой спортивной зоны. 

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