В «Останкино» появится новый спортивный кластер

В парке «Останкино» на месте устаревших объектов создадут современное пространство для спорта. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе ВДНХ.
На территории многофункционального спортивного кластера появятся крытые площадки, фитнес-зал и инфраструктура для занятий на открытом воздухе. Для жителей организуют бесплатные возможности для бега и силовых тренировок, а зимой в парке будет работать лыжня. Открыть новый комплекс планируется к 2028 году.
В комплексе также появятся крытые поля для мини-футбола, площадки для бадминтона, пиклбола, падела и других ракеточных видов спорта, фитнес-зал. Для детей — круглогодичная футбольная школа.
Территорию вокруг благоустроят. Еще одна часть проекта — современные круглогодичные бесплатные раздевалки и душевые. Ими смогут пользоваться бегуны, лыжники и другие посетители открытой спортивной зоны.