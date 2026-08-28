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Автор «Папа, сдохни» Кирилл Соколов снимет в США мультфильм о фридайвере, сбежавшем из СССР

Афиша Daily
3 мин на чтение
Фото: Rick Kern/Getty Images

Российский режиссер Кирилл Соколов, известный по фильмам «Папа, сдохни» и «Они придут за тобой», снимет в США анимационную картину о советском фридайвере Славе Курилове. Об этом сообщил Variety.

Для Соколова проект, который получит название «Один в океане», будет дебютом в анимации. Кинематографист намерен рассказать реальную историю мужчины, сбежавшего из СССР из 1974 году.

Фильм появится при поддержке студий Lazy Sunday и The Media Company. Изначально Соколов задумывал игровую ленту, но в процессе разработки создатели пришли к выводу, что современные анимационные техники позволят лучше передать масштаб океана и внутренние переживания героя.

Картина будет сочетать реальные съемки, технологию захвата движения, ротоскопирование, двухмерную и трехмерную анимацию. Разные техники позволят переключаться между эмоциональными состояниями персонажа, а также временными линиями.

«Я долго жил с этой историей. Когда мы начали обсуждать возможность анимации, я понял, что она может раскрыть историю совершенно по-новому. Это дает нам свободу сделать физическое путешествие Курилова и его внутренний опыт частью единого кинематографического языка», — прокомментировал Соколов.

Художественным руководителем фильма станет Роман Соколов, работавший с номинантом на «Оскар» Константином Бронзитом. Продюсерами выступят Артем Васильев из Lazy Sunday, Роман Борисевич и Дидье Люпфер из The Media Company, креативным продюсером — Алан Кин.

По словам Васильева, права на книгу Курилова команда приобрела уже давно. Но кинематографисты долго искали правильный подход к ее экранизации.

Слава Курилов — океанограф и опытный дайвер родом из Орджоникидзе, мечтавший поехать за рубеж и участвовать в международных научных экспедициях. В 1974 году, после множества отказов в заграничной командировке, он купил билет на 20-дневный круиз из Владивостока к экватору и обратно. Курилов спрыгнул с борта вблизи Филиппинских островов и провел трое суток в океане, прежде чем добрался до острова Сиаргао. Те дни в океане Слава называл одними из счастливейших в жизни.

Курилов, по его собственным словам, выдержал трехдневное пребывание в воде благодаря выносливости, наработанной многолетними занятиями йогой. С Филиппин ученого депортировали в Канаду, где он получил гражданство и впоследствии занимался морскими исследованиями. В 1998 году Курилов погиб во время водолазных работ на Тивериадском озере в Израиле. В 2004 году его автобиографическая книга впервые была опубликована. В 2012-м Алексей Литвинцев снял документальный фильм «Один в океане».

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