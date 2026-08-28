Автор «Папа, сдохни» Кирилл Соколов снимет в США мультфильм о фридайвере, сбежавшем из СССР

Слава Курилов — океанограф и опытный дайвер родом из Орджоникидзе, мечтавший поехать за рубеж и участвовать в международных научных экспедициях. В 1974 году, после множества отказов в заграничной командировке, он купил билет на 20-дневный круиз из Владивостока к экватору и обратно. Курилов спрыгнул с борта вблизи Филиппинских островов и провел трое суток в океане, прежде чем добрался до острова Сиаргао. Те дни в океане Слава называл одними из счастливейших в жизни.