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Москвичи проголосовали против переноса памятника Пушкину

Афиша Daily
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Фото: Антон Кардашов/Агентство «Москва»

В ходе голосования москвичи выступили против возвращения памятника Пушкину на историческое место на Тверском бульваре. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Вопрос о судьбе скульптуры был вынесен не тестовое голосование перед выборами депутатов Госдумы и мундепов района Щукино, которые пройдут в Москве с 18 по 20 сентября.

Тестовое голосование проходило 28 августа на сайте Elec.mos.ru и 132 избирательных участках столицы. В нем поучаствовали более 740 тыс. горожан. Большинство из них высказались за то, чтобы оставить памятник Пушкину там, где он стоит, — на Пушкинской площади. В каком соотношении распределились голоса, не уточняется.

В мэрии сказали, что тестирование системы электронного голосования прошло в штатном режиме.

С инициативой вернуть памятник на историческое место ранее выступил глава Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков. Он счел неправильным, что монумент был установлен на месте снесенной колокольни Страстного монастыря. По мнению Михалкова, Пушкин «этого бы не одобрил», а возвращение скульптуры на прежнее место ознаменует восстановление исторической справедливости и «успокоение души великого гения».

Памятник поэту, созданный скульптором Александром Опекушиным, появился на Тверском бульваре в июне 1880 года. Он находился напротив Страстного монастыря, примерно в 100 метрах от точки, где стоит сегодня. В 1930-е годы монастырь снесли, а в 1950-м монумент переместили на другую сторону Тверской улицы (тогда улицы Горького) и повернули на 180 градусов.

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