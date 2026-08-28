Москвичи проголосовали против переноса памятника Пушкину

Тестовое голосование проходило 28 августа на сайте Elec.mos.ru и 132 избирательных участках столицы. В нем поучаствовали более 740 тыс. горожан. Большинство из них высказались за то, чтобы оставить памятник Пушкину там, где он стоит, — на Пушкинской площади. В каком соотношении распределились голоса, не уточняется.