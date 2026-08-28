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Петр Буслов снимает приквел «Бумера»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: «Бумер»

Режиссер Петр Буслов снимает приквел «Бумера». Он рассказал об этом в интервью «Ведомостям».

Рабочее название проекта — «Бумер. Начало». «Только [одному из продюсеров первого „Бумера“ Сергею] Члиянцу не говорите. И о подробностях не спрашивайте — все равно не расскажу», — сказал Буслов.

В ближайших планах Буслова также еще один полнометражный проект под названием «Банда». Это криминальная история «о том, что бывает, когда порядочные люди живут в беспорядочное время». Время действия — 1995 год. Продюсер картины — Сергей Сельянов, с которым Буслов уже работал на «Бумере». Сейчас идут актерские пробы, артист на главную роль уже утвержден, но его имя пока не разглашают.

«Бумер» — дипломный фильм Петра Буслова, выпускника мастерской Вадима Абдрашитова во ВГИКе. Он вышел в 2003 году и получил приз за лучший дебют на фестивале «Окно в Европу». Музыкальная тема Сергея Шнурова, ставшая популярным рингтоном, получила несколько наград («Ника» и «Золотой овен»). В 2006 году вышел сиквел. Среди других работ режиссера — кассовый хит «Высоцкий. Спасибо, что живой» и сериал «Домашний арест».

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