Режиссер Петр Буслов снимает приквел «Бумера». Он рассказал об этом в интервью «Ведомостям».



Рабочее название проекта — «Бумер. Начало». «Только [одному из продюсеров первого „Бумера“ Сергею] Члиянцу не говорите. И о подробностях не спрашивайте — все равно не расскажу», — сказал Буслов.



В ближайших планах Буслова также еще один полнометражный проект под названием «Банда». Это криминальная история «о том, что бывает, когда порядочные люди живут в беспорядочное время». Время действия — 1995 год. Продюсер картины — Сергей Сельянов, с которым Буслов уже работал на «Бумере». Сейчас идут актерские пробы, артист на главную роль уже утвержден, но его имя пока не разглашают.



«Бумер» — дипломный фильм Петра Буслова, выпускника мастерской Вадима Абдрашитова во ВГИКе. Он вышел в 2003 году и получил приз за лучший дебют на фестивале «Окно в Европу». Музыкальная тема Сергея Шнурова, ставшая популярным рингтоном, получила несколько наград («Ника» и «Золотой овен»). В 2006 году вышел сиквел. Среди других работ режиссера — кассовый хит «Высоцкий. Спасибо, что живой» и сериал «Домашний арест».