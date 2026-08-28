Boulevard Depo и «Перекресток» запустили коллаборацию к выходу альбома «Unhappy Meal»

25 августа в пространстве «Сфера» X5 в парке Горького прошло мероприятие Boulevard Depo и «Перекрестка» к выходу нового альбома артиста «Unhappy Meal» и запуску коллаборации.



На встрече были представлены два авторских напитка — лимонад «Черри Панк» и «Кофе Киллер» на основе цикория. С 28 августа до 25 сентября обе позиции будут доступны в кафе Select в супермаркетах «Перекресток» Москвы и Петербурга, а также в доставке.