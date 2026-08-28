Boulevard Depo и «Перекресток» запустили коллаборацию к выходу альбома «Unhappy Meal»

25 августа в пространстве «Сфера» X5 в парке Горького прошло мероприятие Boulevard Depo и «Перекрестка» к выходу нового альбома артиста «Unhappy Meal» и запуску коллаборации.
На встрече были представлены два авторских напитка — лимонад «Черри Панк» и «Кофе Киллер» на основе цикория. С 28 августа до 25 сентября обе позиции будут доступны в кафе Select в супермаркетах «Перекресток» Москвы и Петербурга, а также в доставке.
В программу вошли встреча с артистом, автограф-сессия, презентация авторских напитков и афтепати. Центральной частью стало интервью Boulevard Depo с креативным продюсером радиостанции Studio 21 Василием Конадом.
На презентации гости смогли попробовать напитки из коллаборации. Для гостей также подготовили две фотозоны: увеличенную версию кассового чека из «Перекрестка» и инсталляцию в виде большой дизайнерской тарелки с отверстием для головы.