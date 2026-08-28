Московский губернский театр интегрируют в МХАТ

«Впоследствии она стала 4-м колхозно-совхозным Михайловским театром, а после — Московским областным колхозным драматическим театром им. А.Островского. В 2013 году Мособлдрамтеатр имени Островского путем слияния с Московским областным государственным камерным театром стал называться Московским губернским театром», — отметил Безруков.