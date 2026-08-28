Московский губернский театр интегрируют в МХАТ

Московский губернский театр (МГТ) станет частью МХАТа имени Горького. Об этом в интервью ТАСС сообщил худрук МХАТа, актер Сергей Безруков.
По его словам, здание МГТ у метро «Кузьминки» станет Губернской сценой МХАТа.
Интеграцию театров артист назвал «возвращением в родную гавань». Худрук пояснил, что у истоков МГТ стоял актер МХАТа Сергей Сверчков. Он организовал любительскую театральную бригаду на базе фрунзенского Дома работников просвещения.
«Впоследствии она стала 4-м колхозно-совхозным Михайловским театром, а после — Московским областным колхозным драматическим театром им. А.Островского. В 2013 году Мособлдрамтеатр имени Островского путем слияния с Московским областным государственным камерным театром стал называться Московским губернским театром», — отметил Безруков.
Сергей Безруков стал руководителем Московского губернского театра в 2014 году. В марте 2026-го его назначили худруком МХАТа. Тогда директор МГТ Лариса Вильясте сообщила, что Безруков продолжит занимать в театре руководящий пост.