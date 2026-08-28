«Яндекс» запустил виртуального оператора связи «Яндекс Сим», сообщает пресс-служба компании.
Он работает на сетях «Билайна». Пока заказать сим-карту могут жители Москвы и Петербурга. Для этого нужно скачать приложение «Яндекс Сим», позднее сервис станет доступен в других городах.
Для абонентов оператора доступен ИИ-помощник. Он сможет переводить телефонный разговор в текст, создавать напоминания, добавлять встречи в календарь, сохранять контакт или объединять несколько разговоров в один контекст, в котором можно искать информацию. Помощника можно будет включить или отключить в любой момент.
Кроме того, в «Яндекс Сим» будет защита от телефонного мошенничества. ИИ-помощник сможет распознавать признаки обмана во время разговора, предупреждать о возможной угрозе и при необходимости прерывать вызов.
Пользователи также смогут оформить «чистый» номер для аккаунтов и сервисов, например банковских приложений и «Госуслуг». Номерной фонд «Яндекс Сим» ранее не использовался в мобильных сетях. ИИ-помощник будет подсказывать, как сохранить номер в секрете и защитить его от попадания в нелегальные базы.