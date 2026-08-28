«Яндекс» запустил виртуального оператора связи «Яндекс Сим»

Он работает на сетях «Билайна». Пока заказать сим-карту могут жители Москвы и Петербурга. Для этого нужно скачать приложение «Яндекс Сим», позднее сервис станет доступен в других городах.



Для абонентов оператора доступен ИИ-помощник. Он сможет переводить телефонный разговор в текст, создавать напоминания, добавлять встречи в календарь, сохранять контакт или объединять несколько разговоров в один контекст, в котором можно искать информацию. Помощника можно будет включить или отключить в любой момент.