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Пенн Бэджли сыграет в сериале «Каждый в нашей семье кого-нибудь да убил»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Slaven Vlasic/Getty Images

Amazon MGM Studios заказала сериал «Каждый в нашей семье кого-нибудь да убил», сообщает Deadline. Проект основан на одноименном ироническом детективе Бенджамина Стивенсона. Главную роль исполнит Пенн Бэджли.

Действие развернется в горах северо-востока штата Вермонт. В центре сюжета окажется Эрн Каннингем — знаток детективного жанра, который неохотно приезжает на семейную встречу в честь возвращения своего брата Майкла из тюрьмы. Именно Эрн помог добиться его осуждения.

Вскоре герои находят замерзшее тело, а снежная буря запирает их под одной крышей. Затем число погибших начинает расти. При этом каждый член семьи Каннингем уже кого-то убил — случайно или намеренно.

Шоураннером и исполнительным продюсером сериала станет Дэвид Хемингсон, номинированный на «Оскар» за сценарий фильма «Оставленные». Производством займутся компании Fifth Season и Made Up Stories. Ранее экранизацию книги разрабатывали для HBO, но проект не был реализован.

Роман «Каждый в нашей семье кого-нибудь да убил» вышел в 2022 году и положил начало циклу об Эрнесте Каннингеме. Сейчас Стивенсон работает над пятой книгой серии.

Бэджли наиболее известен по сериалам «Ты», где он сыграл серийного убийцу Джо Голдберга, и «Сплетница». Дату премьеры нового проекта пока не назвали.

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