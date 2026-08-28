Пенн Бэджли сыграет в сериале «Каждый в нашей семье кого-нибудь да убил»

Amazon MGM Studios заказала сериал «Каждый в нашей семье кого-нибудь да убил», сообщает Deadline. Проект основан на одноименном ироническом детективе Бенджамина Стивенсона. Главную роль исполнит Пенн Бэджли.
Действие развернется в горах северо-востока штата Вермонт. В центре сюжета окажется Эрн Каннингем — знаток детективного жанра, который неохотно приезжает на семейную встречу в честь возвращения своего брата Майкла из тюрьмы. Именно Эрн помог добиться его осуждения.
Вскоре герои находят замерзшее тело, а снежная буря запирает их под одной крышей. Затем число погибших начинает расти. При этом каждый член семьи Каннингем уже кого-то убил — случайно или намеренно.
Шоураннером и исполнительным продюсером сериала станет Дэвид Хемингсон, номинированный на «Оскар» за сценарий фильма «Оставленные». Производством займутся компании Fifth Season и Made Up Stories. Ранее экранизацию книги разрабатывали для HBO, но проект не был реализован.
Роман «Каждый в нашей семье кого-нибудь да убил» вышел в 2022 году и положил начало циклу об Эрнесте Каннингеме. Сейчас Стивенсон работает над пятой книгой серии.
Бэджли наиболее известен по сериалам «Ты», где он сыграл серийного убийцу Джо Голдберга, и «Сплетница». Дату премьеры нового проекта пока не назвали.