Okko представил тизер «Искусства падения» — танцевальной драмы и режиссерского дебюта хореографа и продюсера Мигеля в игровом кино. Сериал расскажет о молодых танцорах, для которых сцена становится не только способом самореализации, но и источником серьезных психологических испытаний. Роликом с «Афишей Daily» поделилась пресс-служба стриминга.
В центре истории — Дима (Илья Прелин), который участвует в танцевальном шоу и оказывается под влиянием строгого наставника Фила (Артур Астман). Вместе с девушкой Юлей (Анна Цыганкова) он становится частью психологического эксперимента учителя: тот проверяет, на что готовы герои, чтобы стать настоящими артистами.
Параллельно развивается история продюсера Ренаты (Линда Лапиньш), которая привыкла воспринимать танцы прежде всего как бизнес. Ее отношение к профессии меняется после встречи с молодым танцором Антоном (Дмитрий Щебет).
По словам создателей, «Искусство падения» не будет строиться вокруг привычной истории о соревнованиях и борьбе за победу в танцевальном шоу. Хореография здесь станет частью драматургии и будет использоваться для раскрытия характеров героев и их эмоционального состояния.
Сценарий написала Дарья Грацевич, работавшая над сериалами «Измены», «Черное облако» и «Интерны», а также фильмом «Холоп». Помимо профессиональных актеров, в сериале снялись танцоры и хореографы, известные по шоу «Танцы»: Дмитрий Щебет, Артур Астман, Глеб Бочков, Анна Цыганкова, Анастасия Вядро и другие.
Первые эпизоды «Искусства падения» показали на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Там проект получил награду в номинации «Открытие нового сезона» — за режиссерский дебют Мигеля.
Сериал состоит из восьми серий продолжительностью около 45 минут. Проект создан Originals Production и Norm Production для Okko.