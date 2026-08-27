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У автора бестселлера «Лес» Светланы Тюльбашевой выйдет новая книга — «Проклятая земля»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: пресс-материалы

«Дом историй» и книжный сервис «Яндекс Книги» выпустят новую книгу Светланы Тюльбашевой — автора бестселлера «Лес», рассказали «Афише Daily» в пресс-службе издательства. В мистическом триллере «Проклятая земля» писательница вновь предлагает читателям окунуться в атмосферу региональной прозы и разворачивает действие в загадочной деревушке. 

По сюжету молодая семья покупает землю в Тверской области, чтобы открыть глэмпинг. А неподалеку стоит заброшенная усадьба, о которой местные предпочитают не говорить. 

«В „Проклятой земле“ переплетаются несколько сюжетных линий: современная семейная драма соединяется с захватывающей мистической историей из прошлого и интернет-расследованием. Получается идеально закрученный хоррор о любви и формах, которые она принимает», — говорится в аннотации.

Книга доступна по предзаказу с 27 августа, а 2 сентября появится в книжных магазинах и маркетплейсах. В электронном и аудиоформате она выйдет эксклюзивно в «Яндекс Книгах». 

«Проклятая земля» — вторая книга Светланы Тюльбашевой. Ее дебютный хоррор «Лес» про двух москвичек, блуждающих по карельским дебрям, стал абсолютным бестселлером издательства «Дом историй». Книга вышла в 2024 году и разошлась тиражом в более 100.000 экземпляров.

Литературный критик «Афиши Daily» Егор Михайлов назвал роман «Лес» сенсацией. По его словам, история Тюльбашевой, балансирующая между хоррором и мистическим триллером, «задела какую‑то важную струну в читателях в тревожном 2024 году». Кинокритик Евгений Ткачев добавил фильм в топ-5 лучших по итогам фестиваля российского кино «Окно в Европу», который проходил в Выборге. 27 августа кинокомпания «Капелла Фильм» показала первый трейлер картины.
 

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