«Дом историй» и книжный сервис «Яндекс Книги» выпустят новую книгу Светланы Тюльбашевой — автора бестселлера «Лес», рассказали «Афише Daily» в пресс-службе издательства. В мистическом триллере «Проклятая земля» писательница вновь предлагает читателям окунуться в атмосферу региональной прозы и разворачивает действие в загадочной деревушке.



По сюжету молодая семья покупает землю в Тверской области, чтобы открыть глэмпинг. А неподалеку стоит заброшенная усадьба, о которой местные предпочитают не говорить.



«В „Проклятой земле“ переплетаются несколько сюжетных линий: современная семейная драма соединяется с захватывающей мистической историей из прошлого и интернет-расследованием. Получается идеально закрученный хоррор о любви и формах, которые она принимает», — говорится в аннотации.



Книга доступна по предзаказу с 27 августа, а 2 сентября появится в книжных магазинах и маркетплейсах. В электронном и аудиоформате она выйдет эксклюзивно в «Яндекс Книгах».



«Проклятая земля» — вторая книга Светланы Тюльбашевой. Ее дебютный хоррор «Лес» про двух москвичек, блуждающих по карельским дебрям, стал абсолютным бестселлером издательства «Дом историй». Книга вышла в 2024 году и разошлась тиражом в более 100.000 экземпляров.