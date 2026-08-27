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Документальный сериал «Горбушка. Сердце русского рока» выйдет в Okko 18 сентября

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Okko

Премьера трехсерийного документального сериала «Горбушка. Сердце русского рока» состоится 18 сентября. Он выйдет на платформе Okko.

В эти минуты премьерную серию проекта во время основной программы фестиваля «Ориджинал+ Док» представляют продюсер документального контента Okko Владимир Тодоров, продюсеры Дмитрий Якунин и Александр Юрасов, режиссер монтажа Дмитрий Шашков, оператор-постановщик Александр Китайцев, а также сценарист сериала Галина Мосалова.

«Горбушка», ДК им. Горбунова, типовой дворец культуры при авиазаводе, ставший колыбелью советского андерграунда. В 1980-х здесь расцвела рок-культура. Московская рок-лаборатория, ставшая убежищем для запрещенных групп, нашла здесь свой дом. А Клуб филофонистов легализовал подпольную торговлю музыкой, сделав Горбушку вначале «меккой» для всех, кто интересовался музыкой, а потом крупнейшим в Европе пиратским рынком. «Горбушка» стала синонимом слова музыка, а само место символом эпохи», — рассказывают авторы сериала.

Видео: Okko

События документального сериала — это история Горбушки, рассказанная теми, кто ее помнит: музыкантами, продюсерами и торговцами музыкой, а еще акционистом и доктором. Через личные воспоминания, архивные свидетельства и живые интонации участников проект воссоздает атмосферу «Горбушки» — места, где формировалась музыкальная среда, рождались связи, легенды и культурные коды сразу нескольких поколений. Среди героев проекта — Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Дмитрий Гройсман, Петр Каменченко, Александр Ф. Скляр, Армен Григорян, Эркин Тузмухамедов, Александр Петлюра, Александр Минаев, Сергей Воронов, Андрей Большаков, Вадим Степанцов, Алексей Ларин и другие музыканты, продюсеры, коллекционеры и старожилы «Горбушки».

Над фильмом работали продюсерский центр «Мувистарт» и креативная команда режиссера Тимура Федорова, создавшая для онлайн-кинотеатра Okko документальный байопик «Михаил Горшенtв. Легенда о Короле и Шуте». Постановщиком сериала стал Тимур Федоров, генеральным продюсером — Дмитрий Якунин, сопродюсером — Ольга Филонова, креативным и музыкальным продюсером — Александр Юрасов.

19 сентября, на следующий день после премьеры в Okko, на легендарной «Горбушке» состоится специальное событие, приуроченное к выходу сериала. В программе — показ фильма и большой концерт с участием главных героев проекта: Сергея Галанина, Александра Ф. Скляра и Гарика Сукачева. Для этих культовых российских музыкантов легендарная площадка сыграла важную роль в судьбе. Билеты на мероприятие — по ссылке

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