Документальный сериал «Горбушка. Сердце русского рока» выйдет в Okko 18 сентября

«Горбушка», ДК им. Горбунова, типовой дворец культуры при авиазаводе, ставший колыбелью советского андерграунда. В 1980-х здесь расцвела рок-культура. Московская рок-лаборатория, ставшая убежищем для запрещенных групп, нашла здесь свой дом. А Клуб филофонистов легализовал подпольную торговлю музыкой, сделав Горбушку вначале «меккой» для всех, кто интересовался музыкой, а потом крупнейшим в Европе пиратским рынком. «Горбушка» стала синонимом слова музыка, а само место символом эпохи», — рассказывают авторы сериала.