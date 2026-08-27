Фильм расскажет, как молодой инженер Facebook* обратился за помощью к репортеру Wall Street Journal, чтобы раскрыть самые сокровенные секреты соцсети. В основу ленты легли статьи «The Facebook Files» Джеффа Хорвица 2021 года. Они раскрыли внутренние механизмы работы соцсети и указали на причиняемый ею вред.