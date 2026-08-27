Sony Pictures представила большой трейлер фильма «Социальная расплата» — продолжения «Социальной сети». Премьера состоится 9 октября.
Фильм расскажет, как молодой инженер Facebook* обратился за помощью к репортеру Wall Street Journal, чтобы раскрыть самые сокровенные секреты соцсети. В основу ленты легли статьи «The Facebook Files» Джеффа Хорвица 2021 года. Они раскрыли внутренние механизмы работы соцсети и указали на причиняемый ею вред.
Ленту поставил режиссер Аарон Соркин по собственному сценарию. В актерский состав вошли Майки Мэдисон («Анора»), Джереми Аллен Уайт, Вунми Мосаку, Бетти Гилпин, Билли Магнуссен, Билл Берр и Джереми Стронг.
«Социальная сеть» вышла на экраны в 2010 году, режиссером стал Дэвид Финчер. Соркин написал сценарий, основанный на романе Бена Мезрича «Миллионеры поневоле». Картина собрала в мировом прокате 226 млн долларов и получила три статуэтки премии «Оскар».
* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.