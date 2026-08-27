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«Другое издательство» выпустило юмористический фэнтези-комикс с импровизаторами

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: t.me/improvisatorsstore

25 августа в Москве состоялась презентация нового юмористического фэнтези-комикса «Импродор», выпущенного «Магазином импровизаторов» совместно с «Другим издательством». Партнером мероприятия выступила сеть магазинов настольных игр Hobby Games.

«Импродор» — приключенческий комикс с Арсением Поповым, Дмитрием Позовым, Сергеем Матвиенко и Антоном Шастуном в главных ролях. По сюжету четверо импровизаторов оказываются в фэнтезийном мире, где становятся героями древнего пророчества, получают неожиданные способности и вынуждены спасать этот мир.

«При этом „Импродор“ — не совсем классическое фэнтези: это в первую очередь юмористическая история, которая играет с законами жанра, ломает четвертую стену и постоянно сталкивает привычные фэнтезийные правила с характерами и юмором главных героев. Комикс задуман как начало большой истории: мир будет развиваться дальше, а у проекта уже планируется продолжение», — пообещали авторы.

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© drugoepublishing.ru
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© drugoepublishing.ru

Участниками московской презентации стали Антон Шастун, актер проекта «Импровизаторы» и один из главных героев комикса, и Стас Шеминов, креативный продюсер проекта. Встреча прошла в формате живого разговора с аудиторией: Антон и Стас рассказали о том, как создавались персонажи, визуальный образ мира и сама история «Импродора».

Отдельно участники поговорили о влиянии D&D и классического фэнтези на проект. Также были вопросы о том, как знакомые зрителям характеры и отношения между героями переносились на страницы комикса и как внутри истории удалось совместить приключенческий сюжет, масштабный фэнтезийный мир и привычный юмор.

После основной части состоялась автограф-сессия. Все гости мероприятия получили экземпляры «Импродора» и настольную игру «Это база!», смогли лично пообщаться с Антоном и Стасом и получить их автографы.

Комикс «Импродор» уже поступил в продажу. Первая часть тиража подошла к концу, но совсем скоро ожидается новая. Она появится в наличии в начале сентября.

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