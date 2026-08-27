«Другое издательство» выпустило юмористический фэнтези-комикс с импровизаторами

«При этом „Импродор“ — не совсем классическое фэнтези: это в первую очередь юмористическая история, которая играет с законами жанра, ломает четвертую стену и постоянно сталкивает привычные фэнтезийные правила с характерами и юмором главных героев. Комикс задуман как начало большой истории: мир будет развиваться дальше, а у проекта уже планируется продолжение», — пообещали авторы.