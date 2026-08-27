Российский ювелирный бренд Viva la Vika закрывается. Об этом сообщила основательница Viva la Vika Виктория Молдавская в соцсетях.
Компания ликвидирует весь текущий сток и закрывает розничные магазины в течение месяца. Предпринимательница рассказала, что за последние 15 месяцев Viva la Vika столкнулась с финансовым кризисом. В компании искали пути выхода, но «ресурсы исчерпаны», добавила Молдавская.
«Мы слышим вас, что наш продукт стал слишком дорогим. Мы понимаем аргумент, что по цене нашей бижутерии можно купить золотые украшения. Рынок изменился, покупатель изменился, экономическая ситуация изменилась — и мы тоже должны измениться», — сообщила Виктория.
Команда намерена двигаться в сторону производства серебряных украшений и другой бизнес-модели. «Чтобы построить новую Viva la Vika, нужно закончить эту. У нас больше нет возможности финансировать этот переход самостоятельно. Наши ресурсы исчерпаны, привлечь инвестиции нам не удалось. Поэтому сейчас у нас остается один шанс — продать текущий сток, закрыть розницу, высвободить деньги и попробовать начать заново», — сказала она.
Бренд украшений Viva la Vika появился в июле 2018 года. У компании было два розничных магазина в Москве и интернет-магазин.