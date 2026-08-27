Первоклассникам предоставят дополнительную неделю каникул с 15 по 21 февраля

При этом у школ есть право на локальную корректировку каникулярных дат. Министерство стремится создать максимально равные условия для отдыха учеников во всех российских регионах, добавил глава ведомства.



Недавно стало известно, что в школах России появится новый курс — «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Его начнут преподавать со второй четверти 2026/2027 учебного года.