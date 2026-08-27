Первоклассникам предоставят дополнительную неделю каникул с 15 по 21 февраля

Первоклассникам в течение нового 2026/2027 учебного года будут положены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. Об этом сообщил РИА «Новости» глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«По каникулам мы даем четкие рекомендации, ведь ребятам важно не переутомляться и сохранять активность. Напомню, что для первоклассников есть дополнительные каникулы — с 15 по 21 февраля 2027 года», — сказал министр.
При этом у школ есть право на локальную корректировку каникулярных дат. Министерство стремится создать максимально равные условия для отдыха учеников во всех российских регионах, добавил глава ведомства.
Недавно стало известно, что в школах России появится новый курс — «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Его начнут преподавать со второй четверти 2026/2027 учебного года.