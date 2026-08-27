Eggsellent и «Бондюэль» запускают спешел-меню и готовят праздник с пиньятой

С 28 по 30 августа в сети кафе завтраков Eggsellent на «Парке культуры» (Москва, Несвижский пер., 2) гости смогут попробовать особенное блюдо с использованием культовой шакшуки в банке от «Бондюэль». Каждый, кто закажет новинку, получит в подарок открытку с рецептом, чтобы повторить авторское блюдо дома.
Главным событием станет разбивание гигантской пиньяты в форме банки шакшуки, которая будет висеть в заведении. Ее торжественное разрушение запланировано на 11.15 в субботу, 29 августа. Ударить по пиньяте сможет каждый желающий. Внутри гостей ждут не только конфетти, но и приятные сюрпризы от брендов.
Весной этого года Eggsellent и «Бондюэль» объединились, чтобы создать продукт, который позволит позавтракать в любимом кафе, даже если времени мало. Шакшука — восточное блюдо родом из Туниса и Ливии — долгое время считалась простой домашней едой, но сегодня стала мировым гастрохитом, фотогеничным, сытным и вариативным. Благодаря шакшуке в банке, созданной командой «Бондюэль» и протестированной Eggsellent, теперь такой завтрак можно приготовить за считанные минуты — достаточно открыть банку и разогреть. Все подробности о новинке есть на сайте проекта.
Кафе будет работать с 8.00 до 18.00 ежедневно. Количество мест ограниченно, посетителям рекомендуют планировать визит заранее.