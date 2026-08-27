Eggsellent и «Бондюэль» запускают спешел-меню и готовят праздник с пиньятой

Весной этого года Eggsellent и «Бондюэль» объединились, чтобы создать продукт, который позволит позавтракать в любимом кафе, даже если времени мало. Шакшука — восточное блюдо родом из Туниса и Ливии — долгое время считалась простой домашней едой, но сегодня стала мировым гастрохитом, фотогеничным, сытным и вариативным. Благодаря шакшуке в банке, созданной командой «Бондюэль» и протестированной Eggsellent, теперь такой завтрак можно приготовить за считанные минуты — достаточно открыть банку и разогреть. Все подробности о новинке есть на сайте проекта.