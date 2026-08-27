В России заработали первые China Friendly аптеки

В России появились первые аптеки, адаптированные для китайцев. Они начали работать в Амурской области, рассказали РИА «Новости» в Роскачестве.
«Эксперты аккредитованного органа по сертификации „Роскачество — Туризм“ впервые выдали сертификат соответствия стандарту China Friendly аптекам. Документы выданы трем фармацевтическим учреждениям Амурской области — „Социальная аптека“ и двум предприятиям „Твояаптека.рф“», — говорится в сообщении.
В аптечных пунктах все вывески, информационные материалы и контактная информация продублированы на китайском языке. Переведены также названия групп препаратов, а в прикассовой зоне можно быстро переводить с китайского языка на русский и наоборот с помощью специальной программы.
«Наличие документа исключает ситуации, когда гость из КНР сталкивается с сервисом, не соответствующим его ожиданиям из-за культурных различий или отсутствия необходимой инфраструктуры», — добавили в Роскачестве.