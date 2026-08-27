Более 350 человек погибли и более 1300 пропали без вести после наводнения на границе Непала и Тибета

Эксперты по климату из базирующегося в Катманду Международного центра комплексного развития горных районов заявили, что причиной внезапного наводнения, вероятно, стал сход ледниковой лавины в Гималаях из-за повышения температуры. Уровень воды в одном из участков реки Трисули поднялся на девять метров за полчаса.



Министр иностранных дел Непала Шишир Кханал заявил, что, согласно первоначальным сообщениям, причиной наводнений могло стать землетрясение в этом районе, вызвавшее оползень. Однако Геологическая служба США (USGS) впоследствии сообщила, что причиной сейсмического события магнитудой 5,2 и самого наводнения стал сход ледника. «Судя по спутниковым снимкам Planet Labs, нижняя часть ледника откололась на высоте около 5200 метров», — сказал Дэниел Шугар, геоморфолог и доцент Университета Калгари в Канаде. По его словам, на снимках видно, что за 24 часа до катастрофы в горах растаяло большое количество снега.



Как пишет AP, все более нестабильная система гималайских ледников угрожает населенным пунктам, инфраструктуре и источникам водоснабжения в одном из самых густонаселенных регионов мира. Аналогичные внезапные наводнения произошли в этом регионе в августе 2025 года. Погибли девять человек, была повреждена критически важная инфраструктура, в том числе мост, соединяющий Непал и Китай.



Из-за продолжающихся в этом районе дождей могут произойти новые обвалы или оползни. Китайские власти также предупредили, что озеро в месте слияния рек Цогьял и Пурупцянцангбу вышло из берегов и может прорвать плотину.