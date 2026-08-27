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Более 350 человек погибли и более 1300 пропали без вести после наводнения на границе Непала и Тибета

Афиша Daily
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Из-за наводнения на границе Непала и Тибета погибли по меньшей мере 353 человека, более 1300 пропали без вести, сообщает Assosiated Press. Сотни людей были вынуждены покинуть свои дома в Гималайском регионе.

Трагедия произошла утром 26 августа в горном районе Расува на севере Непала, на границе с Тибетским автономным районом Китая. Разрушены дороги, мосты и гидроэлектростанции и другие объекты.

Председатель Общества Красного Креста Непала Бишал Кумар Бхандари сообщил, что организация переключилась с поисково-спасательных работ на крупномасштабные операции по оказанию помощи пострадавшим районам. По его словам, около 1200 человек были вынуждены покинуть свои дома как минимум в трех деревнях.

Глава гуманитарной миссии ООН Том Флетчер объявил, что распорядился выделить 2 млн долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН на оказание помощи в связи с трагедией. Он назвал наводнения «ужасающими».

Эксперты по климату из базирующегося в Катманду Международного центра комплексного развития горных районов заявили, что причиной внезапного наводнения, вероятно, стал сход ледниковой лавины в Гималаях из-за повышения температуры. Уровень воды в одном из участков реки Трисули поднялся на девять метров за полчаса. 

Министр иностранных дел Непала Шишир Кханал заявил, что, согласно первоначальным сообщениям, причиной наводнений могло стать землетрясение в этом районе, вызвавшее оползень. Однако Геологическая служба США (USGS) впоследствии сообщила, что причиной сейсмического события магнитудой 5,2 и самого наводнения стал сход ледника. «Судя по спутниковым снимкам Planet Labs, нижняя часть ледника откололась на высоте около 5200 метров», — сказал Дэниел Шугар, геоморфолог и доцент Университета Калгари в Канаде. По его словам, на снимках видно, что за 24 часа до катастрофы в горах растаяло большое количество снега. 

Как пишет AP, все более нестабильная система гималайских ледников угрожает населенным пунктам, инфраструктуре и источникам водоснабжения в одном из самых густонаселенных регионов мира. Аналогичные внезапные наводнения произошли в этом регионе в августе 2025 года. Погибли девять человек, была повреждена критически важная инфраструктура, в том числе мост, соединяющий Непал и Китай.

Из-за продолжающихся в этом районе дождей могут произойти новые обвалы или оползни. Китайские власти также предупредили, что озеро в месте слияния рек Цогьял и Пурупцянцангбу вышло из берегов и может прорвать плотину.

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