Татьяна Ким вновь стала богатейшей женщиной России по версии Forbes

Основательница Wildberries Татьяна Ким вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes. Это уже пятый раз, когда она занимает первую строчку списка.
Состояние Ким оценивается в 5 млрд долларов. Второе место заняла президент компании Inteco Management Елена Батурина (состояние — 1,3 млрд долларов). Третье место — у генерального директора «БФА-Девелопмент» Людмилы Коган (1,25 млрд долларов). В топ-5 также попали дочь бывшего совладельца нефтяной компании «Лукойл» Екатерина Федун (1 млрд долларов) и председатель стратегического совета «Лэтуаль» Татьяна Володина (950 млн долларов).
Недавно Татьяна Ким назвала свои любимые книги. В список вошли: «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки и Шэрона Л.Лектеба, «Маркетинговые войны» Джека Траута и Эла Райса, «От хорошего к великому» Джима Коллинза.