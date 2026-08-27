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Татьяна Ким вновь стала богатейшей женщиной России по версии Forbes

Афиша Daily
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Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Основательница Wildberries Татьяна Ким вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes. Это уже пятый раз, когда она занимает первую строчку списка.

Состояние Ким оценивается в 5 млрд долларов. Второе место заняла президент компании Inteco Management Елена Батурина (состояние — 1,3 млрд долларов). Третье место — у генерального директора «БФА-Девелопмент» Людмилы Коган (1,25 млрд долларов). В топ-5 также попали дочь бывшего совладельца нефтяной компании «Лукойл» Екатерина Федун (1 млрд долларов) и председатель стратегического совета «Лэтуаль» Татьяна Володина (950 млн долларов).

Недавно Татьяна Ким назвала свои любимые книги. В список вошли: «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки и Шэрона Л.Лектеба, «Маркетинговые войны» Джека Траута и Эла Райса, «От хорошего к великому» Джима Коллинза.

Компания Ким Wildberries также продолжает развиваться. Так, в РУДН появится магистратура RWB для  тех, кто хочет управлять бизнесом на маркетплейсах профессионально. Маркетплейс также открыл мессенджер WB Chat для пользователей.

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