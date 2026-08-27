В Краснодарском крае археологи обнаружили винодельческий район античной Фанагории

Фанагорийская археологическая экспедиция при поддержке фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело» представила новое открытие — район виноделов начала нашей эры.



Согласно оценке ученых, в районе производили тысячи тонн вина в год. «Такие объемы позволяют считать Фанагорию крупнейшим винодельческим центром античного Причерноморья», — добавили в организации.



Открытый археологами район располагался у морского порта и состоял из нескольких кварталов. До нашего времени в нем сохранились фрагменты пяти виноделен. Крупнейшая из них могла производить тридцать тонн вина в год. Рядом с производственными помещениями располагались склады и магазины.