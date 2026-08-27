В Краснодарском крае археологи обнаружили винодельческий район античной Фанагории

Документальный сериал «Горбушка. Сердце русского рока» выйдет в Okko 18 сентября
У автора бестселлера «Лес» Светланы Тюльбашевой выйдет новая книга — «Проклятая земля»
Джереми Аллен Уайт в трейлере «Социальной расплаты» — продолжения «Социальной сети»
«Другое издательство» выпустило юмористический фэнтези-комикс с импровизаторами
Ювелирный бренд Viva la Vika закрывается
Первоклассникам предоставят дополнительную неделю каникул с 15 по 21 февраля
Eggsellent и «Бондюэль» запускают спешел-меню и готовят праздник с пиньятой
В России заработали первые China Friendly аптеки
Более 350 человек погибли и более 1300 пропали без вести после наводнения на границе Непала и Тибета
Лянка Грыу и Никита Кологривый в трейлере фильма «Лес» по роману Светланы Тюльбашевой
Татьяна Ким вновь стала богатейшей женщиной России по версии Forbes
Памятник Пушкину в Москве на Тверской могут вернуть на историческое место
Джек Осборн: байопик об Оззи Осборне не будет «вычурным и эзотерическим»
Смотрим новый тизер-трейлер «Чебурашки-3»
Сергея Скачкова из группы «Земляне» сравнили с Канье Уэстом из-за выступления на полусфере
Вышел трейлер документалки про Jay-Z
Ридли Скотт работает над продолжением блокбастера «Чужой: Завет»
Фестиваль «Докер» в Москве откроется фильмом о последних смотрителях маяков
Wildberries открыл мессенджер WB Chat для пользователей маркетплейса
Netflix презентовал еще один тизер продолжения «Однажды в… Голливуде»
Исполнитель роли Теда Мосби из «Как я встретил вашу маму» раскритиковал своего героя
В Москве с начала сезона совершили 50 млн поездок на электросамокатах
Умерла художница-авангардистка Яёи Кусама — автор знаменитых инсталляций в горошек
«Газпром Арена» опровергла перенос концертов Канье Уэста в Петербурге
«Ариэтти из страны лилипутов» выйдет в российский кинопрокат в новой 4K-реставрации. Смотрим трейлер
В кинотеатрах «Москино» покажут фильм «Лето будет общим»
Okko выпустит сериал о жизни футбольного клуба ЦСКА
Умерла звезда «Один дома» и «Оно» Тим Карри

В Краснодарском крае археологи обнаружили винодельческий район античной Фанагории

Афиша Daily
3 мин на чтение
Фото: фонд «Вольное Дело»

Фанагорийская археологическая экспедиция при поддержке фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело» представила новое открытие  — район виноделов начала нашей эры.

Согласно оценке ученых, в районе производили тысячи тонн вина в год. «Такие объемы позволяют считать Фанагорию крупнейшим винодельческим центром античного Причерноморья», — добавили в организации.

Открытый археологами район располагался у морского порта и состоял из нескольких кварталов. До нашего времени в нем сохранились фрагменты пяти виноделен. Крупнейшая из них могла производить тридцать тонн вина в год. Рядом с производственными помещениями располагались склады и магазины. 

Находки позволяют проследить этапы производства вина. Виноград давили ногами на площадках, покрытых цемянкой — водоотталкивающим составом из песка, извести, ракушек и толченой керамики. Получившийся сок переливали в пифосы, где происходил процесс брожения. Всего археологи обнаружили около шестидесяти пифосов вместительностью 600–800 литров. Перед продажей вино разливали по амфорам. Для дезинфекции в них предварительно сжигали серу. 

© Фонд «Вольное Дело»

В Фанагории производили красное и белое вино — его продавали в самом полисе и соседних городах, а также отправляли на экспорт в греческие колонии Северного Причерноморья. В районе виноделов в том числе найдены сотни золотых и медных монет, которые свидетельствуют о масштабных торговых связях местных жителей.

Виноградники должны были занимать тысячи гектаров на сельской территории полиса. В планах Фанагорийской археологической экспедиции — провести генетический анализ находок, чтобы выяснить состав античного вина и определить сорта винограда, которые использовали для его производства.

© Фонд «Вольное Дело»

Фанагория — античный город у побережья Черного моря, его раскопки ведутся в Краснодарском крае у поселка Сенной. Город был столицей азиатской части Боспорского царства и просуществовал более 1500 лет. Среди самых выдающихся находок Фанагорийской экспедиции — древнейшая синагога на территории современной России, дворец царя Митридата VI, два древнегреческих храма и затонувший античный корабль. Находки из Фанагории хранятся в Эрмитаже, Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина, музеях Великобритании, Германии и других стран.

Фонд «Вольное Дело» основан промышленником и общественным деятелем Олегом Дерипаска. Организация на протяжении многих лет поддерживает отечественное образование и науку, содействует сохранению культурно-исторического наследия России, помогает ученым, врачам, преподавателям, школьникам и студентам.

Расскажите друзьям