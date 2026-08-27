В Краснодарском крае археологи обнаружили винодельческий район античной Фанагории

Фанагорийская археологическая экспедиция при поддержке фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело» представила новое открытие — район виноделов начала нашей эры.
Согласно оценке ученых, в районе производили тысячи тонн вина в год. «Такие объемы позволяют считать Фанагорию крупнейшим винодельческим центром античного Причерноморья», — добавили в организации.
Открытый археологами район располагался у морского порта и состоял из нескольких кварталов. До нашего времени в нем сохранились фрагменты пяти виноделен. Крупнейшая из них могла производить тридцать тонн вина в год. Рядом с производственными помещениями располагались склады и магазины.
Находки позволяют проследить этапы производства вина. Виноград давили ногами на площадках, покрытых цемянкой — водоотталкивающим составом из песка, извести, ракушек и толченой керамики. Получившийся сок переливали в пифосы, где происходил процесс брожения. Всего археологи обнаружили около шестидесяти пифосов вместительностью 600–800 литров. Перед продажей вино разливали по амфорам. Для дезинфекции в них предварительно сжигали серу.
В Фанагории производили красное и белое вино — его продавали в самом полисе и соседних городах, а также отправляли на экспорт в греческие колонии Северного Причерноморья. В районе виноделов в том числе найдены сотни золотых и медных монет, которые свидетельствуют о масштабных торговых связях местных жителей.
Виноградники должны были занимать тысячи гектаров на сельской территории полиса. В планах Фанагорийской археологической экспедиции — провести генетический анализ находок, чтобы выяснить состав античного вина и определить сорта винограда, которые использовали для его производства.
Фанагория — античный город у побережья Черного моря, его раскопки ведутся в Краснодарском крае у поселка Сенной. Город был столицей азиатской части Боспорского царства и просуществовал более 1500 лет. Среди самых выдающихся находок Фанагорийской экспедиции — древнейшая синагога на территории современной России, дворец царя Митридата VI, два древнегреческих храма и затонувший античный корабль. Находки из Фанагории хранятся в Эрмитаже, Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина, музеях Великобритании, Германии и других стран.
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