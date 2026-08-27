Памятник Пушкину в Москве на Тверской могут вернуть на историческое место

Памятник Александру Пушкину в Москве могут вернуть на место, где он стоял изначально. Москвичам предложат проголосовать за перенос монумента утром 28 августа на портале Mos.ru. Голосование заодно станет тестом системы электронного голосования перед сентябрьскими выборами в Госдуму.
Монумент работы скульптора Александра Опекушина установили на Тверском бульваре в 1880 году. На открытии присутствовал Федор Достоевский, который произнес знаменитую Пушкинскую речь. В 1950 году памятник перенесли на противоположную сторону Тверской — на место снесенного в 1937 году Страстного монастыря. Позже монумент развернули на 180 градусов.