Памятник Пушкину в Москве на Тверской могут вернуть на историческое место

Монумент работы скульптора Александра Опекушина установили на Тверском бульваре в 1880 году. На открытии присутствовал Федор Достоевский, который произнес знаменитую Пушкинскую речь. В 1950 году памятник перенесли на противоположную сторону Тверской — на место снесенного в 1937 году Страстного монастыря. Позже монумент развернули на 180 градусов.