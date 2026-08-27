Джек Осборн: байопик об Оззи Осборне не будет «вычурным и эзотерическим»

Документальный сериал «Горбушка. Сердце русского рока» выйдет в Okko 18 сентября
У автора бестселлера «Лес» Светланы Тюльбашевой выйдет новая книга — «Проклятая земля»
Джереми Аллен Уайт в трейлере «Социальной расплаты» — продолжения «Социальной сети»
«Другое издательство» выпустило юмористический фэнтези-комикс с импровизаторами
Ювелирный бренд Viva la Vika закрывается
Первоклассникам предоставят дополнительную неделю каникул с 15 по 21 февраля
Eggsellent и «Бондюэль» запускают спешел-меню и готовят праздник с пиньятой
В Краснодарском крае археологи обнаружили винодельческий район античной Фанагории
В России заработали первые China Friendly аптеки
Более 350 человек погибли и более 1300 пропали без вести после наводнения на границе Непала и Тибета
Лянка Грыу и Никита Кологривый в трейлере фильма «Лес» по роману Светланы Тюльбашевой
Татьяна Ким вновь стала богатейшей женщиной России по версии Forbes
Памятник Пушкину в Москве на Тверской могут вернуть на историческое место
Смотрим новый тизер-трейлер «Чебурашки-3»
Сергея Скачкова из группы «Земляне» сравнили с Канье Уэстом из-за выступления на полусфере
Вышел трейлер документалки про Jay-Z
Ридли Скотт работает над продолжением блокбастера «Чужой: Завет»
Фестиваль «Докер» в Москве откроется фильмом о последних смотрителях маяков
Wildberries открыл мессенджер WB Chat для пользователей маркетплейса
Netflix презентовал еще один тизер продолжения «Однажды в… Голливуде»
Исполнитель роли Теда Мосби из «Как я встретил вашу маму» раскритиковал своего героя
В Москве с начала сезона совершили 50 млн поездок на электросамокатах
Умерла художница-авангардистка Яёи Кусама — автор знаменитых инсталляций в горошек
«Газпром Арена» опровергла перенос концертов Канье Уэста в Петербурге
«Ариэтти из страны лилипутов» выйдет в российский кинопрокат в новой 4K-реставрации. Смотрим трейлер
В кинотеатрах «Москино» покажут фильм «Лето будет общим»
Okko выпустит сериал о жизни футбольного клуба ЦСКА
Умерла звезда «Один дома» и «Оно» Тим Карри

Джек Осборн: байопик об Оззи Осборне не будет «вычурным и эзотерическим»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Goodacre/Getty Images

Сын Оззи Осборна Джек рассказал о работе над биографическим фильмом о музыканте. По его словам, сценарий уже готов, а авторы сейчас ищут режиссера. Семья уже определилась с актером на роль Оззи, однако пока не раскрывает его имя. Об этом сообщило издание Deadline.

Проект Sony Pictures и Polygram Entertainment разрабатывается с 2021 года. Фильм расскажет о жизни фронтмена Black Sabbath и его отношениях с женой Шэрон Осборн. Сценарий написал Ли Холл, известный по фильмам «Билли Эллиот» и «Рокетмен». После смерти Оззи в июле 2025 года работа над проектом продолжилась.

Джек Осборн подчеркнул, что фильм не должен превращаться в экспериментальное авторское кино. «Мы должны дать фанатам то, чего они хотят. Мы не можем сделать вычурный, эзотерический байопик», — заявил он. По словам Осборна, именно интересы поклонников должны оставаться главным ориентиром при создании картины.

Оззи Осборн умер 22 июля 2025 года в возрасте 76 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ. Музыкант страдал от ишемической болезни сердца и болезни Паркинсона.

Расскажите друзьям