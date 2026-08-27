Джек Осборн: байопик об Оззи Осборне не будет «вычурным и эзотерическим»

Сын Оззи Осборна Джек рассказал о работе над биографическим фильмом о музыканте. По его словам, сценарий уже готов, а авторы сейчас ищут режиссера. Семья уже определилась с актером на роль Оззи, однако пока не раскрывает его имя. Об этом сообщило издание Deadline.