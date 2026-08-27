Джек Осборн: байопик об Оззи Осборне не будет «вычурным и эзотерическим»

Сын Оззи Осборна Джек рассказал о работе над биографическим фильмом о музыканте. По его словам, сценарий уже готов, а авторы сейчас ищут режиссера. Семья уже определилась с актером на роль Оззи, однако пока не раскрывает его имя. Об этом сообщило издание Deadline.
Проект Sony Pictures и Polygram Entertainment разрабатывается с 2021 года. Фильм расскажет о жизни фронтмена Black Sabbath и его отношениях с женой Шэрон Осборн. Сценарий написал Ли Холл, известный по фильмам «Билли Эллиот» и «Рокетмен». После смерти Оззи в июле 2025 года работа над проектом продолжилась.
Джек Осборн подчеркнул, что фильм не должен превращаться в экспериментальное авторское кино. «Мы должны дать фанатам то, чего они хотят. Мы не можем сделать вычурный, эзотерический байопик», — заявил он. По словам Осборна, именно интересы поклонников должны оставаться главным ориентиром при создании картины.
Оззи Осборн умер 22 июля 2025 года в возрасте 76 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ. Музыкант страдал от ишемической болезни сердца и болезни Паркинсона.