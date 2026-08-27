Смотрим новый тизер-трейлер «Чебурашки-3»

«Кинопоиск» представил тизер-трейлер «Чебурашки-3», который выйдет 1 января 2027 года. Режиссером картины вновь выступает Дмитрий Дьяченко.
По сюжету в приморский город приезжают настоящие родители Чебурашки вместе с его дедушкой и старшим братом. Пока ушастый герой знакомит родных с друзьями, Гена вновь обретает любовь, хотя был уверен, что в его возрасте это невозможно. Героев ждут приключения, неожиданные встречи и опасности, справиться с которыми можно только вместе.
К своим ролям вернутся Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Артем Быстров, Наталья Щукина, Екатерина Чередник, Жаннат Керимбаев, Оливье Сью, Марина Коняшкина и другие. Производством занимаются студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр Start и телеканал «Россия» при участии киностудии «Союзмультфильм» при поддержке Фонда кино.