Смотрим новый тизер-трейлер «Чебурашки-3»

По сюжету в приморский город приезжают настоящие родители Чебурашки вместе с его дедушкой и старшим братом. Пока ушастый герой знакомит родных с друзьями, Гена вновь обретает любовь, хотя был уверен, что в его возрасте это невозможно. Героев ждут приключения, неожиданные встречи и опасности, справиться с которыми можно только вместе.