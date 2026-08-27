Сергея Скачкова из группы «Земляне» сравнили с Канье Уэстом из-за выступления на полусфере

Большая сцена в форме половины земного шара стала главным визуальным элементом шоу Канье Уэста, которые проходят во время его нового мирового тура. Во время выступления рэпер поднимается на вершину полусферы. Ее диаметр достигает около 15 метров.



В августе стало известно, что Канье Уэст выступит в России. Несмотря на старт продажи билетов, сейчас выступление артиста в Петербурге находится под вопросом. 24 августа в «Газпром Арене» заявили, что площадка не подписывала договор по поводу выступлений Канье Уэста в России. «Соответственно, концерт не может состояться на нашей площадке», — говорилось в сообщении. Организаторы концертов артиста в разговоре с РБК заявили, что не знают об отмене мероприятия. По данным «Фонтанки», шоу решили не проводить после «звонка сверху».