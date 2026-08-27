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Вышел трейлер документалки про Jay-Z

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: HBO

HBO Max представил трейлер документального сериала про рэпера Jay-Z «JAŸ-Z in 8». Премьера состоится 18 сентября.

Восьмисерийный сериал состоит из бесед рэпера со звездным продюсером Риком Рубином, посвященных созданию хитов, творческому процессу и жизненному пути. Релиз приурочен к 30-летию дебютного альбома артиста.

Видео: HBO Max

Режиссером и исполнительным продюсером выступает сам Рубин. Исполнительными продюсерами также заявлены Шон Картер (Jay-Z) и Дэниел Калуя.

Документальный сериал от HBO продолжает длинную череду кинопроектов, посвященных Jay-Z. Еще в 1998 году рэпер выпустил музыкально-биографический фильм «Streets Is Watching», который проиллюстрировал его раннюю жизнь в Бруклине. Позже вышли масштабные концертные документалки «Backstage» о его знаменитом туре и культовый фильм «Fade to Black» 2004 года, запечатлевший грандиозное «прощальное» шоу музыканта в Медисон-сквер-гардене. О пути рэпера от уличного торговца до миллиардера рассказывали камерный проект «NY-Z» и полноценный биографический фильм «The Story of Jay-Z».

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