Ридли Скотт работает над продолжением блокбастера «Чужой: Завет»

Ридли Скотт разрабатывает продолжение фильма «Чужой: Завет», вышедшего в 2017 году. Об этом британский режиссер рассказал в интервью Los Angeles Times. Подробностей о проекте пока немного: неизвестны ни сроки производства, ни дата премьеры.