Ридли Скотт работает над продолжением блокбастера «Чужой: Завет»

Ридли Скотт разрабатывает продолжение фильма «Чужой: Завет», вышедшего в 2017 году. Об этом британский режиссер рассказал в интервью Los Angeles Times. Подробностей о проекте пока немного: неизвестны ни сроки производства, ни дата премьеры.
Известно, что в центре истории снова окажется андроид Дэвид в исполнении Майкла Фассбендера. По словам Скотта, в начале нового фильма герой попытается создать собственный «дивный новый мир». Режиссер отметил, что его интересует тема искусственного интеллекта, который вышел из-под контроля.
«Чужой: Завет» стал продолжением «Прометея» — приквела оригинального «Чужого». Фильм получил смешанные отзывы: сейчас у него 65% положительных рецензий критиков и 55% оценок зрителей на Rotten Tomatoes.
При этом история, начатая в «Прометее» и «Завете», до сих пор не получила полноценного продолжения. Зато вселенная «Чужого» продолжает расширяться: сейчас в работе находится сиквел «Чужого: Ромул», а также второй сезон сериала «Чужой: Земля».