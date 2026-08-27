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Ридли Скотт работает над продолжением блокбастера «Чужой: Завет»

Афиша Daily
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Фото: 20th Century Fox

Ридли Скотт разрабатывает продолжение фильма «Чужой: Завет», вышедшего в 2017 году. Об этом британский режиссер рассказал в интервью Los Angeles Times. Подробностей о проекте пока немного: неизвестны ни сроки производства, ни дата премьеры.

Известно, что в центре истории снова окажется андроид Дэвид в исполнении Майкла Фассбендера. По словам Скотта, в начале нового фильма герой попытается создать собственный «дивный новый мир». Режиссер отметил, что его интересует тема искусственного интеллекта, который вышел из-под контроля.

«Чужой: Завет» стал продолжением «Прометея» — приквела оригинального «Чужого». Фильм получил смешанные отзывы: сейчас у него 65% положительных рецензий критиков и 55% оценок зрителей на Rotten Tomatoes.

При этом история, начатая в «Прометее» и «Завете», до сих пор не получила полноценного продолжения. Зато вселенная «Чужого» продолжает расширяться: сейчас в работе находится сиквел «Чужого: Ромул», а также второй сезон сериала «Чужой: Земля».

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