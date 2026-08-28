РБК: концерт Канье Уэста в Петербурге все-таки состоится

Выступление Канье Уэста в Петербурге состоится, сообщили РБК два источника, знакомых с ходом переговоров. Эту информацию также подтвердили в организаторском агентстве Say Agency.
«Концерт будет», — сказал один из собеседников издания. Глава Say Agency Анна Субчева заявила, что со стороны организаторов договор подписан и сейчас они ждут подписания документа от площадки.
«Мы концерт не отменяли, не переносили и шли к тому, чтобы все состоялось в изначально назначенные даты», — сказала Субчева. По ее словам, проблема возникла со стороны площадки: организаторы рассчитывают, что необходимые технические вопросы удалось решить.
17 августа агентство Say Agency анонсировало выступления Канье Уэста в Петербурге, тогда же стартовала продажа билетов. Депутат Госдумы Николай Новичков призвал отменить концерты Канье Уэста в России, если тот не поддержит СВО. Спикер также пообещал проверить старые заявления Уэста, где тот хвалил Гитлера, — в них могут усмотреть уголовную статью о нацизме.
24 августа в «Газпром Арене» заявили, что площадка не подписывала договор по поводу концерта Канье Уэста. «Соответственно, концерт не может состояться на нашей площадке», — говорилось в сообщении. Организаторы концерта Канье Уэста в разговоре с РБК заявили, что не знают об отмене мероприятия. По данным «Фонтанки», шоу решили не проводить после «звонка сверху».
При этом выступления Канье Уэста на «Газпром Арене» в Петербурге 10 и 11 октября до сих пор числятся в графике музыканта. При попытке бронирования система перенаправляет пользователя на русскоязычную платформу, где к покупке доступны только билеты в танцевальный партер стоимостью 30 тыс. рублей.