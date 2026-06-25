Стартовали съемки четвертой части продолжения «Универа»

Начались съемки сериала «Универ. 17 лет спустя» — четвертой части продолжений оригинального «Универа». Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.
Сериал будет состоять из 12 серий продолжительностью 45 минут. Герои «Универа» вновь вернутся на экраны. Они повзрослеют и столкнутся с новыми обязанностями и семейными проблемами, которых раньше у них не было.
Варя и Майкл переезжают в собственный дом. Но после трагического случая с пациентом Варя попадает в секту. Мужу предстоит спасти жену и справиться с проблемами, которые подкинул Зуев — председатель поселка, где живет пара. Антон и Марина решаются завести ребенка. Полина начинает отношения с преподавателем Альбертом, что категорически не устраивает Антона. Валя теряет зрение, а у Аллы и Кузи после рождения сына начинается новый этап семейной жизни.
К своим ролям вернулись Стас Ярушин, Мария Кожевникова, Виталий Гогунский, Екатерина Молоховская, Денис Бузин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян и другие.
Дату премьеры «Универ. 17 лет спустя» авторы пока не объявили. Весной актер Виталий Гогунский, играющий Кузю во франшизе «Универ», подвергся критике из‑за своих взглядов на женщин.