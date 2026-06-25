Удаление приложений VK из App Store говорит о том, что России нужно быстрее строить свой интернет. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Ким в разговоре с ТАСС.
«Спасибо за наглядность. Лучшего аргумента за то, что свой интернет надо строить быстрее, не придумаешь», — сказала Ким. Она добавила, что RuStore и отечественные разработчики показали, что «без капризов Apple мы прекрасно живем».
«Не нравится, что Россия справляется сама? Придется привыкнуть», — добавила депутат.
25 июня из App Store исчезли приложения холдинга VK. Это «Дзен», «VK Video», «VK Мессенджер», VK Music и «VK Знакомства», а также приложения соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». В VK это назвали «неприемлемым». «VK никогда не находилась под санкциями. Тем не менее Apple без предупреждений в одностороннем порядке удалила приложения VK. <…> Считаем данные действия Apple ничем не мотивированными и неприемлемыми», — прокомментировали в холдинге.