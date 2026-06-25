Число жертв землетрясений в Венесуэле выросло до 164. Более 30 тыс. человек числятся пропавшими

Обновлено сегодня в 17:40

Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле выросло до 164. Об этом сообщает Independent со ссылкой на исполняющую обязанности президента Дельси Родригес.

Минимум 900 человек пострадали, более 30 тыс. — числятся пропавшими без вести. По оценкам Геологической службы США, вероятность того, что количество жертв превысит 10 тыс. человек, составляет 44%.