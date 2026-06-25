Минцифры не будет ограничивать связь в Москве 25 июня

Минцифры не планирует отключать и ограничивать мобильный интернет в Москве 25 июня. Заявление об этом опубликовала пресс-служба ведомства.



В ведомстве назвали фейковыми сообщения, которые ранее появились в СМИ. По данным телеграм-канала «Осторожно, Москва» и других ресурсов, операторы мобильной связи утром присылали жителям столицы СМС-оповещения об ограничениях сети. В Минцифры добавили, что в случае угроз безопасности «будут приниматься все необходимые меры и граждане будут заранее оповещены».



С ограничением сети ранее москвичи сталкивались в начале мая и в марте. В марте из-за ограничения мобильного интернета в Москве вырос спрос на проводные телефоны.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что ограничения связи в регионах России связаны с вопросами безопасности. В апреле он также заявил, что работа интернета в стране будет нормализована, как только исчезнет необходимость в этих мерах.