Из магазина приложений App Store исчезли некоторые приложения холдинга VK, пишет РБК.
Это «Дзен», VK Video, «VK мессенджер», VK Music и «VK знакомства», а также «Одноклассники» и «ВКонтакте».
В VK подтвердили РИА «Новости», что в App Store удалили ряд приложений компании. В Apple пока никак не комментировали информацию.
Ранее, в начале июня, из App Store пропал российский национальный мессенджер «Макс». Представители Apple объяснили это санкциями в отношении России.
Компании VK принадлежат социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир», почтовые сервисы «Почта Mail», «VK Почта», мессенджеры: «Макс», «ТамТам» и «VK Мессенджер», сервис объявлений «Юла», поисковая система «Поиск Mail» и другие. Холдинг появился на базе Mail.ru Group.
Из App Store пропали приложения «Дзен», VK Video и VK Music
Афиша Daily
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Фото: Clément Roy/Unsplash
Обновлено сегодня в 09:14
В VK в разговоре с изданием «Подъем» назвали неприемлемым удаление приложений компании из App Store. «VK никогда не находилась под санкциями. Тем не менее, Apple без предупреждений в одностороннем порядке удалила приложения VK. <…> Считаем данные действия Apple ничем не мотивированными и неприемлемыми», — прокомментировали в холдинге. В компании отметили, что теперь их пользователи не смогут получать push-уведомления о сообщениях и важных событиях. Все ранее установленные приложения VK продолжат работать.
Из магазина приложений App Store исчезли некоторые приложения холдинга VK, пишет РБК.